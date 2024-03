Martín Slipak, protagonista de ART: "Aceptar la obra fue asumir mi adultez"

Este viernes 29, sábado 30 y domingo 31, en el Teatro Mendoza llega una de las obras más exitosas de calle Corrientes de Buenos Aires. ART, de Yasmina Reza, protagonizada por Pablo Echarri, Fernán Mirás y Martín Slipak, bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios, ha tenido éxito a lo largo de la historia.

ART fue la obra que consagró, a nivel internacional a Yasmina Reza que se instaló como uno de los nuevos nombres de la dramaturgia en Francia. En 1998 llegó a Buenos Aires donde se estrenó en el Blanca Podestá con Ricardo Darín, Oscar Martínez y Germán Palacios como protagonistas.

Tras un tiempo Luis Brandoni y José Luis Mazza reemplazaron a Martínez en el elenco, en distintas temporadas y también en giras por la Argentina y por España.

Ahora el elenco con Echarri, Mirás y Slipak -reemplazó a Mike Amigorena-, tiene la dirección de dos históricos como Darín y Palacios.

Martín Slipak, Pablo Echarri y Fernán Mirás son dirigidos por Ricardo Darín y Germán Palacios.

La trama de ART cuenta la historia de Serge, Marc e Ivan, amigos desde siempre. La compra de un cuadro blanco hace tambalear los valores que creían compartir, ¿Cuánto conocemos, en realidad, a nuestros mejores amigos?

En la historia de esta amistad ninguno volverá a ser el de antes, aunque entre amigos siempre queda lugar para el perdón y, tal vez, para un nuevo comienzo.

Martín Slipak, sumado al elenco en esta tercera temporada, reemplazando a Amigorena, dialogó con MDZ sobre la actualidad de la obra y cómo fue sumarse a un éxito con un elenco ya consagrado.

"Es una obra que está escrita de manera muy inteligente, fina, es una obra con mucho concepto y mucho planteo por parte de cada uno de los personajes. Por lo tanto hay algo en donde uno necesariamente tiene que estar convencido y concentrado en lo que dice. Es una obra que si no estás absolutamente atento te pasa por arriba. También es verdad que tiene una inercia que te lleva sola porque está muy bien escrita. Cuando uno está en ese nivel de atención, cuando uno está en esa inercia y esa corriente que te pide la obra, la verdad es que es una obra que se disfruta por demás y es lindo decir cada una de las cosas que dice cada uno de los planteos", explica entusiasmado Slipak.

- ¿Es difícil sumarse a un elenco ya armado?

- Creo que es de las cosas más difíciles que hay sumarse a una obra que ya está construida, que viene con mecanismos y con sistemas escénicos ya armados. Para mí siempre es importante poder darle una identidad a cada uno de los trabajos que yo hago. En este caso me parece que era encontrar un equilibrio justo entre lo que la obra pedía y por parte mía amoldarme a lo que ya había. Es una obra que lleva dos años y medio en cartel, uno no puede venir a romper todo eso, pero uno tiene que ir gradualmente sumándole un poco de mi identidad o mis inquietudes. Cabe mencionar que Germán Palacios y Ricardo Darín son dos conocedores muy profundos de la obra por lo tanto tampoco había tanto por donde yo pudiera marearme porque el planteo del conflicto de la obra es muy claro y está muy bien escrito. La comedia se presentará este fin de semana en el Teatro Mendoza.

- Cuando te ofrecieron el reemplazo, ¿Pudiste ver la obra varias veces? ¿Hablaste con Mike?

- Sí, la obra la había visto en mi adolescencia cuando la hicieron justamente Darín, Palacios y en mi caso yo la vi con Luis Brandoni porque la vi en Mar del Plata. Era ese trío y cuando me invitaron a participar de la obra sí pude ver funciones, vi unas diez funciones aproximadamente con Mike. Tuvo su parte positiva por supuesto porque era mucho más fácil ver lo que ocurría ahí en vivo, porque es mucho más ingrato verlo en un video. Y tuvo su parte negativa porque obviamente había un montón de maneras y de modos de decir de Mikem que por otro lado es un actor muy particular y muy interesantem que era inevitable que queden un poco impregnados al ver la obra. Un poco fue estrenar afectado por los modos de Mike e ir desandando poco a poco ese camino mientras yo iba tomando seguridad con la obra.

- Ese Martín adolescente que me decís que la vio... ¿Te imaginabas algún día hacerlo?

- No, no me imaginaba hacerlo y tampoco me imaginaba hacerlo en este momento cuando vi que la obra se hacía. La verdad es que en el caso de Art no me pasó porque son actores más de otra generación. Tanto Pablo, Fernán como Mike son más grandes, están alrededor de los cincuenta. Yo todavía no tengo cuarenta años y la invitación a formar parte de la obra también me colocaba a mí en la idea de entender que bueno que estaba haciendo una obra que hablaba de una amistad de mucho tiempo, de personajes con mucha experiencia y también en algún punto era asumir mi adultez. Hacer de un amigo de dos tipos de cincuenta años también quiere decir "bueno, Martín, estás grande ya puedes hacer este tipo de papeles y de personajes". Me parece interesante también enfrentarme a eso.

- ¿Cómo fue trabajar con Pablo en Resistiré? Fue una de las novelas más exitosas de la historia...

- En ese momento Pablo, como protagonista del programa, fue absolutamente amable con todo el elenco. Era muy relajado y muy gustoso trabajar con él, de la misma manera que es ahora. Pablo siempre tuvo los pies muy apoyados en la tierra, incluso en ese momento en donde de verdad lo que se sentía en la calle era particularmente llamativo para los que lo estábamos haciéndolo. Creo que fue en lo personal el primer vínculo mío con algo tan masivo. Yo en ese momento hacía la secundaria, me movía en colectivo, me tomaba dos colectivos para llegar a la escuela a la que iba, y de verdad lo que se sentía en la calle era muy fuerte, era un movimiento como muy grande. Y poder también ver, apreciar y tener el placer, teniendo 14, 15 año,s de trabajar con todo ese elenco era impresionante. Poder ver a Leonor Manso,a Daniel Fanego, a Hugo Arana, a Claudia Lapaco, fue un aprendizaje muy grande.