La pregunta que aseguran que Dominique Metzger tuvo prohibida en su nota a Shakira

Dominique Metzger tuvo la posibilidad de entrevistar en Miami a Shakira y la nota salió al aire este martes Telenoche, el legendario noticiero de El Trece. Si bien la conductora indicó que tuvo total libertad para explayarse en cualquier tema, aseguran que hubo una pregunta que estuvo prohibida durante la nota.

El encuentro entre Dominique Metzger y Shakira se produjo en el marco de la promoción por el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de la popular cantante. En ese contexto, un puñado de periodistas tuvieron la chance de tener un mano a mano con la estrella latina.

Tras comentar que la entrevista se retrasó porque Shakira se estaban yendo de vacaciones y la artista quiso quedarse con ellos hasta último momento, la conductora de El Trece definió a la gran figura como cálida y encantadora. Desde un comienzo, la comunicadora remarcó el empoderamiento de la cantante, situación que la intérprete de Loba conceptualizó como "diálogo sanador" a raíz de las situaciones que viene de atravesar.

De una manera elíptica y sin mencionar a Gerard Piqué, Shakira habló del proceso de grabación del disco como una experiencia de transformación. Tras elogiar a Bizarrap por su labor en producción, la cantante y Dominique Metzger no hicieron alusión alguna al escándalo mediático de la artista con su exmarido.

Shakira, en un momento de la entrevista con Dominique Metzger. Foto: Captura de video El Trece.

Al analizar la nota en cuestión, Marina Calabró cuestionó en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "No hay que hacer más esas notas donde hay compromisos con las disqueras, porque te condicionan. Yo estoy segura de que hubo 200 condicionamientos, porque lo picante de Shakira es Piqué, es la suegra, es Clara Chía, es todo el morbo que ha recorrido su vida en el último tiempo; y que ella ha superado con enorme hidalguía".

Acto seguido, Marina Calabró redobló respecto a la entrevista de Dominique Metzger a Shakira y la pregunta prohibida respecto a su vida íntima:¨"Es obvio que le pidieron que no pregunte determinadas cosas y termina siendo 'qué lindo es tu disco, qué maravillosa que sos, sos un ejemplo para las mujeres'".

Finalmente, la especialista en espectáculos remarcó que su crítica no es hacia Dominique Metzger, sino a la situación de compromiso en que quedó ivnolucrada la conductora de El Trece: "Si vos encorsetás a un periodista, es lo mismo que vaya Metzger que un pasante. No me gustó. Me parece que uno no debería prestarse a eso. Tampoco rindió en audiencia", sentenció Marina Calabró.