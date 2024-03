Guillermo Francella confirmó cuándo se estrena la tercera temporada de "El Encargado"

Sin lugar a dudas, El Encargado ha sido una de las mejores producciones nacionales en estos últimos años. Estrenada en octubre de 2022 por Star+, la serie de drama y comedia relata la historia de Eliseo, un encargado de un edificio de clase alta que sabe cada detalle de la vida de los habitantes del edificio y lo usa a su favor.

Si bien, esta propuesta se puede disfrutar en la plataforma de streaming, también se puede ver todos los domingos a las 22 H. por Eltrece, donde ha rendido muy bien en el rating del canal e, incluso, se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

En octubre de 2022, salió la primera temporada de "El Encargado".

En esta ficción participan: Guillermo Francella; Gabriel "El Puma" Goity; Moro Anghileri; Gastón Cocchiarale; y Pochi Ducasse. Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, este drama fue muy bien recibido por el público y por esta razón se estrenó una segunda temporada en noviembre de 2023. Pero la audiencia siempre quiere más y gracias al éxito que tuvieron las otras dos entregas, en diciembre se confirmó una tercera temporada que ahora ya tiene fecha.

Mirá el tráiler de la segunda temporada de El Encargado

Este martes, Francella reveló cuándo saldrá la tercera temporada de la serie en una entrevista con Eduardo Feinmann para Radio Mitre. "Todo indica que llega en junio porque se fusiona Disney con Star+ y es un evento muy grande, y en junio es la fecha", contó el protagonista de El Encargado.

Por el momento, el tráiler de la tercera temporada no está disponible, pero se espera que muy pronto salga a la luz.

Qué dijo Guillermo Francella sobre las políticas de Javier Milei

Francella apoyó las medidas adoptadas por el oficialismo.

Por otro lado, en ese diálogo que mantuvo Guillermo Francella con Feinmann, el actor defendió las decisiones tomadas por el presidente argentino, Javier Milei: "Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente.

"Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Sabía que iba a haber contrastes, y en cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo", añadió el actor.