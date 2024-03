Con qué nombre se lanzará como cantante Julieta Poggio

Cuando ya pasó casi un año de la salida de Julieta Poggio de la casa de Gran Hermano, la finalista del reality continúa con su objetivo de adentrarse definitivamente en el medio artístico, su verdadero objetivo al ingresar a la casa.



Una de las ex participantes más solicitada para encabeza nuevos proyectos artísticos es la profesora de danza y modelo. Ahora, dio un enorme pasado en ese sentido: anunció que debutará como cantante.



Pero no sólo eso, sino que el nuevo desafío de Julieta Poggio tendrá una cuestión muy especial, ya que compartirá proyecto con su hermana. “Va a estar muy bueno”, anticipó la ex Gran Hermano en sus redes sociales.



Hace un par de domingos, Julieta Poggio asistió al festival del lollapalooza, donde participó de la transmisión en vivo de Urbana Play. Allí, contó algunos detalles de lo que será su lanzamiento como cantante.



“Es un programa infantojuvenil con canciones y coreos. Es mi sueño. Yo amo a los nenes”, comentó la joven ex participante de Gran Hermano, que además se mostró muy entusiasmada con este importantísimo paso que dará.



Con respecto a la aceptación del público infantil en este nuevo camino, Julieta Poggio se expresó muy agradecida. “Son el amor más puro. Es un público que no conoce el odio ni las fakenews. Sólo ven cosas lindas y te dan amor”, reconoció. “Hasta el Movistar Arena no paro”, avisó luego.

Julieta Poggio debutará como cantante. Foto: @poggiojulieta.



Por otra parte, Julieta Poggio sorprendió a todos con una llamativa revelación, ya que cuando se inicie su nuevo desafío como cantante no llevará su nombre real, como se la conoce, sino que tendrá su nombre artístico: se hará llamar “Julipo”.



Por último, la ex Gran Hermano le pidió paciencia a sus seguidores y fans, dijo que “falta muy poco” y que ya se está grabando junto a su hermana, lo que hace muchísimo más especial este nuevo paso en su carrera artística ascendente.