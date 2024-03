Se conoció el dictamen de la Justicia por la causa contra Isabel de Gran Hermano

Isabel fue una de las participantes de la actual edición de Gran Hermano. Durante su participación protagonizó varios escándalos, quedó eliminada y volvió a ingresar por repechaje.

Pero este fin de semana, la mujer de 65 años fue noticia por quedar involucrada en un hecho policial cuando fue detenida en el centro de Bahía Blanca en un control de alcoholemia.

"Isabel de Negri conducía borracha por pleno centro de Bahía. Fue a las 5,30. El test de alcoholemia le dio muy alto: 1,68. Su flamante Amarok quedó secuestrada. Ya interviene el Tribunal de Faltas", informó un reconocido periodista de la ciudad bahiense.

Durante la jornada del lunes, Isabel fue notificada sobre la multa que deberá pagar y la condena que recibirá por parte del tribunal de faltas: $700.000 pesos sumado a un año y medio inhabilitada para manejar.

"#Isabel de GH tendrá que pagar $ 700.000 por la multa por manejar alcolizada y no podrá conducir durante un año y medio. Decisión del Tribunal de Faltas de Bahía Blanca", informó desde su cuenta de X (ex Twitter) la periodista Laura Ubfal.

Recordemos que tras conocerse la noticia, fue la propia ex participante quien publicó en sus redes sociales un pequeño descargo sobre lo sucedido.

"Soy sommelier, si fuera maestra jardinera no me pasaba. El número lo re exageraron y con 0.01 me la sacaban igual. No tendría que haber manejado saliendo de una cata con amigos", expresó.