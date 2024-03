Revelan el motivo de una cita frustrada que Guillermo Coppola tuvo con una famosa "de alto nivel"

Guillermo Coppola sigue en boca de todos luego del estreno de su serie personal. Dentro de los diversos escándalos que protagonizó el representante de Diego Maradona, sus romances tienen un papel fundamental en la historia.

Uno de los amoríos más recordado fue el que tuvo con María Fernanda Callejón. En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Marcela Tauro confirmó que el romance fue real. Luego detalló que se intentó ocultarlo durante años, pero se convirtió en un "secreto a voces".

Coppola junto a Maradona.

Por otro lado, la panelista de Intrusos contó que una figura muy famosa del medio quiso seducir a Coppola, pero el encuentro no se pudo concretar. "Es una mujer del más alto nivel. No es Susana. No terminó pasando nada porque algo le pasó a él. No sé, no digo más...", sostuvo.

"¿Arrugó? ¿Se achicó? ¿Se comió los mocos?", quiso saber el notero. "No llegó a pasar. Sí, se comió los mocos”, admitió Marcela Tauro.

Finalmente, Tauro expresó que todas las mujeres que estuvieron con Coppola "conocían un mundo maravilloso porque es un hombre muy generoso". Y sobre la serie, remató: "Falta la segunda parte, la tercera y la cuarta de la serie".