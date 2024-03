Paulo Londra cambió de sello dicográfico y firmó con uno de las más importantes del país

Paulo Londra irrumpió en las plazas y barrios argentinos, cuna de grandes artistas que comenzaron como freestylers y hoy en día son la voz de una generación.

Hoy, el talentoso artista de 25 años firma con Dale Play Records para su carrera discográfica a nivel global. Paulo Londra, fue uno de los primeros freestylers no sólo en hacer música, sino en romper fronteras y llegar a lo más alto de la escena urbana.

Con un estilo fresco y limpio llegó a conectar con millones de personas en todo el mundo logrando hitos tales como ser el primer artista argentino en recibir el "Play Button" de Diamante de Youtube.

Paulo Londra es uno de los artistas más escuchados del país.

Con su primer disco, “Homerun” (2019) debutó como #1 en Spotify alcanzando más de 8.700 Millones de streams causando una enorme atención internacional. Luego de 2 años lanzó su último álbum “Back to the Game” con un evento frente a más de 50.000 personas en Córdoba, su ciudad natal. Álbum con el que logró el #2 Debut Global, #3 Debut en US y que cuenta con colaboraciones con grandes artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Timbaland, Feid y Duki. En el 2022, interpretó “The World is Yours To Take”, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby.

El artista que se mantiene en el top de los más streameados, estuvo el último año trabajando en nueva música y se preparara para un 2024 cargado de sorpresas para sus fans alrededor del mundo Paulo se suma a Dale Play Records para una nueva etapa de su carrera.

Paulo Londra le entregó un premio a Lionel Messi en el mundial.

Sello discográfico con base en Argentina, España, US y México en continua expansión global y compuesto por los artistas que comparten sus mismas raíces como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Milo J entre otros. Artistas que hoy son referentes y la voz de una generación.