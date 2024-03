Kapanga y Nonpalidece, en la previa de Rock en Baradero: "Donde hay música, hay paz"

Rock en Baradero, uno de los eventos más importantes del país, llega con su ritual y toda música nacional en un festival que reúne a generaciones enteras este viernes 29 y sábado 30 de marzo en el Anfiteatro Municipal de Baradero.

En esta edición, que conmemora los 10 años de Rock en Baradero, el lineup es impactante para ambos días con artistas de la talla de Los Palmeras, Los Auténticos Decadentes, Usted Señalemelo, Las Pelotas, Rata Blanca, Kapanga y Nonpalidece, entre otros.

En la previa del festival, MDZ dialogó con el Mono de Kapanga y Néstor de Nonpalidece, que tienen una gran relación hace muchos años. "Estamos haciendo notas juntas pero está todo mal. No congeniamos, somos separados al nacer", dijo divertido Néstor a lo que el Mono aportó: "Yo lo respeto un montón pero llevamos para el orto. Aparte no me gusta que me hagan notas con él porque es mucho más alto que yo".

El lineup de ambos días de Rock en Baradero.

"Nos permitimos esta humorada porque nos conocemos, nos respetamos, tocamos juntos. Somos colegas, somos compañeros y estamos creciendo en amistad. Y el Baradero nos vuelve a unir", agregó el cantante de Nonpalidece en la presentación del evento que será este fin de semana.

"Se disfruta salir a tocar porque hay gente que está predispuesta porque va a tocar Kapanga, después sale nonpa, después sale El bordo, después sale Rata Blanca, después Los Palmeras y la gente disfruta", se entusiasma Néstor.

"La música genera sensaciones muy bonitas en la gente. Nos genera sensaciones muy bonitas. Por favor, dejen de boludear y consuman música, porque donde hay cultura, hay paz", agrega el líder de Nonpalidece.

"Hoy particularmente ha estado buenísimo porque no es que tenés que venir a tocar. Venís a esto, a hacer las notas, a estar con ustedes, con la prensa, con los que organizan. Y venimos algunos de los que vamos a tocar y nos encontramos y la pasamos bien", dijo por su parte el líder de Kapanga que subirá al escenario el día sábado.

Mirá el video de la entrevista con Kapanga y Nonpalidece

Rock en Baradero, día por día

DIA 1

Los Auténticos Decadentes, Los Palmeras, Los Pericos, Usted Señalemelo, Estelares, Nonpalidece, Kapanga, El Plan De La Mariposa, Massacre, Benjamín Amadeo, El Zar, Piti Fernández, Koino Yokan, Ketekalles, Barco, Terapia, Coral, Doppel Gangs, Dum Chica, Buenos Vampiros, Sakatumba, Nina Suárez, El Club Audiovisual, Camionero, Ladran Santos

Escenario Festival Nuevo Día:

Dum chica, Buenos vampiros, Sakatumba, Nina Suarez, El club audiovisual, Camionero, Dopple Gangs Los Auténticos Decadentes se presentarán en Rock en Baradero el día viernes.

DIA 2

Rata Blanca, Las Pelotas, La H No Murió, Turf, Guasones, Fabiana Cantilo, El Kuelgue, Emmanuel Horvilleur, Dante Spinetta, El Bordo, Nafta, Militantes del Climax, Palta & The Mood, Parientes, Manu Martínez, Ryan, Eterna Inocencia, Las Tussi, Kill Flora, Mugre, WRRN, Mora y los Metegoles, Revistas, Perro Suizo

Escenario Festival Nuevo Día:

Las Tussi, Kill flora, Mugre, WRRN, Mora y los Metegoles, Revistas, Eterna Inocencia