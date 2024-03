En dónde se olvidó Coco Sily las cenizas de su madre

Si hay alguien que tiene una muy especial forma de contar anécdotas es Coco Sily, quien, en su visita a Fer Dente en América, recordó una insólita situación: contó dónde se olvidó, de manera increíble, las cenizas de su madre.



Por supuesto que una situación de esta índole puede llegar a ser algo para tomarse en serio, pero el actor, con su fiel estilo descontracturado, terminó convirtiéndolo en una anécdota tragicómica, que, como era de esperarse, finalizó con carcajadas.



“Había fallecido mi mamá primero y después mi papá. Cuando fallece él, vamos con mi hermano a enterrar a mi mamá, ya que tenía 54 años de casados. Y decidimos poner las cenizas al lado de cajón”, comenzó contando Coco Sily en Noche al Dente.



“Fuimos a buscar las cenizas de mi mamá. Horrible la situación. Fuimos a una pizzería y cuando nos fuimos, empecé a gritar: ‘¡Mamá!’. Y empezamos todos a buscar por el auto y no estaba”, agregó el reconocido actor.



Ante un sorprendido e incrédulo Fernando Dente, Coco Sily continuó con su relato y recordó cómo fue que se dieron cuenta, en el momento de desesperación absoluto, de dónde estaba en realidad las cenizas de su madre.



“Lo empecé a llamar a mi hermano para preguntarle si tenía a mamá y me decía que no. Y, entonces, me dice: ‘Está en la pizzería, boludo’”, siguió contando Coco Sily, entre las incontenibles risas, incluso, de quienes estaban detrás de cámara.

Con Fer Dente, Coco Sily contó dónde se olvidó las cenizas de su madre. Foto: captura de TV.



“Llegamos a la pizzería y estaba cerrada. Después nos dejaron entrar y revisamos todo. No estaba. Volvimos al departamento y nos dimos cuenta de que nunca habíamos agarrado las cenizas”, remató el reconocido actor.



Por supuesto que, entre las risas y el recuerdo insólito, para Coco Sily fue un momento perfecto para conmemorar a su madre, con alegría, a pesar de haber definido a ese momento como “una situación horrible”.