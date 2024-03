El Puma Goity disparó contra los artistas: "Me tiene harto la victimización"

La difícil situación económica que atraviesa el país afecta a todos por igual. Actores y actrices también sufren del coletazo del ajuste y la inflación. En este contexto, Gabriel "El Puma" Goity fue entrevistado en el programa radial Moskita Muerta (La Once / Diez) y dio su opinión sobre lo que él considera la "victimización" de la cultura.

El actor estuvo de visita en medio de su gira de promoción de su nueva obra "Cyrano". Como parte de esas entrevistas, le consultaron sobre cómo está viviendo este tiempo.

"Obviamente con mucha tristeza, pero bueno... también son tiempos que sirven para reafirmar. Quedarán los de verdad también. Este es el momento, justamente, con los que consideramos de verdad, que somos de esto, es el momento hermoso para reafirmar. El campo de batalla es este", comenzó respondiendo.

Luego, criticó a los actores que se "victimizan" porque viven del Estado. "No victimizarnos, porque odio las victimizaciones. Las he odiado siempre, hasta cuando pasaba la gorra. No hagamos el discurso "nosotros somos actores y no tenemos el apoyo de nadie". Me tienen harto con eso. Yo no creo en el apoyo. El artista se la tiene que bancar. Esto es discutible, pero sí, lo digo. Nos tienen que venir a buscar. Nosotros tenemos que generar que nos vengan a buscar y nos pidan por favor", agregó eufórico.

"Yo la victimización de la cultura no. La cultura no necesita defenderse. A la cultura no la van a sacar nunca, primero y principal. No la sacaron los verdaderos nazis, menos la van a sacar estos. No me hinchen... no podemos subestimar la cultura. La cultura es muy fuerte y luchó contra todo y siempre sobrevivió. Tenemos que pararnos en un lugar de fortaleza, no de víctimas".