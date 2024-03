Así fue la primera salida pública de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Luego de oficializar su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat realizaron su primera salida pública como novios en la que la prensa pudo fotografiar a la pareja, quienes se mostraron muy enamorados. La cantante y el humorista asistieron al estreno de la obra de teatro “Mejor no decirlo” protagonizada por Mercedes Morán y el actor español Imanol Arias, en Paseo La Plaza.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mostraron sonrientes y muy acaramelados el viernes por la noche en la primera función de la obra dirigida por Claudio Tolcachir.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mostraron muy sonrientes y enamorados. Foto: Internet



Cabe remarcar que, en una reciente entrevista con María Laura Santillán, el streamer contó cómo nació la historia de amor con Lali Espósito. “No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz”, aseguró Rosemblat.

Asimismo, Pedro reveló que se besaron por primera vez en España cuando Lali estaba grabando un programa, y que además, ella fue la que le escribió primero. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Me sorprendí”, comentó.

Ahora, con la relación afianzada, ya no ocultan el amor que se tienen mostrándose públicamente y posando ante los flashes de los fotógrafos.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat asistieron al estreno de la obra "Mejor no decirlo". Foto: Internet

¿Quién es Pedro Rosemblat?

La figura de Pedro Rosemblat, de 33 años de edad, surgió en el seno de la militancia presentando noticias y haciendo humor político. Su personalidad resaltó con su personaje “Pibe Trosko”, para años después destacarse con “El Cadete”. Trabajó en “Radio Nacional”, “El Destape”, “Radio 10”, “Radio América”, “Futurock” y “Radio del Plata”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mostraron por primera vez en público. Foto: Internet

En la actualidad está al frente de su propio canal de streaming “Gelatina”, sin embargo, en 2023 con su programa “Tres Estrellas” alcanzó una gran popularidad a través de "La Fábrica de Jingles", donde pusieron color a la campaña electoral de ese año con pegadizas y simpáticas composiciones.

Muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, la acompañó en varias presentaciones y hasta en un momento llegó a mencionar que quería postularse como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Ofelia Fernández como compañera de fórmula.