Cómo se vistieron los famosos para ir a ver el último show de María Becerra

María Becerra no para crecer. Se convirtió en una de las voces argentinas más escuchadas, grabó colaboraciones con grandes artistas y es fin de semana rompió otro récord personal, al realizar dos megashows en El Monumental, al cual acudieron 80 mil personas a casa uno.

De esta manera, María Becerra inauguró su gira el 22 de marzo con un espectáculo que descolocó a todo el mundo. Con juego de luces, un espectacular vestuario y coreografías dinámicas, se equiparó a artistas internacionales como Taylor Swift al convertirse en la cantante mujer que llenó dos veces consecutivas El Monumental, algo que destacó hasta el medio estadounidense Los Angeles Times.

¡Toda la facha! Así fueron lookeados Flor Jazmín y Nico Occhiato al concierto de María Becerra en El Monumental // Créditos: IG - @florjazminpe

Como era de esperar, nadie quería perderse semejante puesta en escena. Tanto fieles seguidores de la Nena de Argentina como famosos del espectáculo dijeron presente sin dudarlo.

Como por ejemplo, fue el caso de Grego Rossello que disfrutó a pleno el show de María Becerra. A través de una historia de Instagram el Youtuber expresó: “El show es espectacular. Las tres horas, un hit atrás de otro. Y María Becerra tiene algo zarpado que me gusta mucho y lo voy a decir… Me chupa un hu***”. Y cerró: "Tuve el honor de entrevistarla, de seguirla hace un montón de tiempo. La mina arrancó en YouTube y hoy va a hacer su segundo River. Y lo mejor que tiene es que canta zarpado, se mueve bien, como compositora es una genia. Pero lo mejor que tiene es el carisma. Esta cosa que tiene y no para de escalar y sigue siendo la misma piba de Quilmes, que es lo que hace que se enamore todo el mundo y el país de ella, ayer se volvió a ver en El Monumental con sus gestos".

Por su parte, la icónica Lali Espósito presenció desde la tribuna el espectáculo y posteó un pequeño video en el que destacó su apodo y la mencionó. En sintonía con ella, Nico Occhiato manifestó: “Gracias por esta noche María”. En su compañía, Flor Jazmín hizo pública un rato después de acudir al Monumental una foto en donde la pareja se mostró en el ascensor de su casa.

Otras estrellas que no quisieron perderse el show fueron Joaquín “El Pollo” Álvarez y su pareja Estefanía Russo, Stephanie Denmer, Cale Ruggeri, Manu Viale, Sabrina Garciarena y su pareja Germán Paoloski como así también el mismísimo Alejandro Lerner. Todos ellos imponiendo tendencia y unos looks súper cancheros.

¡Diosa total! Stephanie Denmer, la reconocida influercer, dijo presente con este impactante look // Créditos: IG - @stephaniedenmer

Pero sin dudas la estrella de la noche fue María Becerra que cautivó con su voz a las más de 160 mil personas que la vieron en El Monumental aunque, además, los dejó boquiabiertos con sus atuendos extravagantes para brillar arriba del escenario que hicieron delirar a los presentes.

Después de dos noches a pura adrenalina, María Becerra realizó desde sus redes un posteo en el que agradeció a todos sus fans. En una reflexión manifestó su emoción y admitió que aún no es consciente de tamaño suceso: "Hicimos dos malditos estadios River por el amor de Dios. Cuanto amor y cuanto cariño. No caigo, lpm. Gracias, gracias y gracias. A los que vinieron de sus casas, a los que estuvieron presente, a mi equipo, a cada persona que hizo esto posible, mi familia… No tengo palabras. Gracias para siempre. Por acampar, por hacer filas, por esperar, no me olvido de estas dos noches nunca más en mi vida”, expresó.