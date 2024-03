Quién le va a hacer la torta a Oriana Sabatini y Paulo Dybala para el casamiento

El próximo 20 de julio será un día más que especial para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que se casarán. La cantante estuvo adelantando detalles de lo que será la ceremonia y la fiesta, entre ellos quién se encargará de hacer la torta.



En su visita a Soñé que Volaba (Olga), a la artista le preguntaron por los invitados de Paulo Dybala, por los campeones del mundo y por la pelea de los futbolistas con el Papu Gómez. Ante este conflicto, la cantante decidió patear la pelota afuera.



“¿Soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargara, porque seguramente Paulo tenga menos invitados que yo”, contestó Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Foto: @orianasabatini.



Por otra parte, la cantante reveló que ya tienen definido quién preparará la torta para su casamiento con Paulo Dybala. “Casi me desmayo de la emoción cuando Clau me lo dijo: Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba por eso. A mí me gusta un poco clásica -blanca- y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche”, contó.



Asimismo, Oriana Sabatini adelantó paso a paso cómo será la ceremonia y la fiesta. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a mis papás. Fue el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, anticipó.



“Arranca temprano, porque como hay ceremonia y es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo del lugar, que es un campo enorme y abierto”, agregó Oriana Sabatini, muy entusiasmada por este gran paso.

“Va a haber interrupciones. El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno, no sé si es top, para mí es lo más top, pero es lo que yo quise desde que soy pendeja. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona”, continuó la futura esposa de Paulo Dybala.



Por último, Oriana Sabatini sorprendió al contar que está buscando diseñador en la Argentina. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila. Y me lo quiero hacer acá”, cerró.