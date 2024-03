Gladys La Bomba Tucumana fulminó a Karina La Princesita y explicó por qué no la nombra

Sabido es que Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita no tienen la mejor relación. De hecho, se llevan muy mal. En las últimas horas, la creadora de “La pollera amarilla” volvió a cargar con todo contra su colega.



En una charla con Socios del Espectáculo, Gladys La Bomba Tucumana explicó por qué no nombra a Karina La Princesita. “No la nombro a ella, porque como ella piensa que yo no tengo nada que ver con ella, digamos, me separan. Yo no existo, claro, yo no existo entonces. No tengo nada en contra de ella, eh…”, comentó.



En ese sentido, la cantante tropical habló en profundidad sobre su enfrentamiento contra Karina La Princesita, dando su punta de vista sobre por qué considera ella que debería tratarla con mayor respeto.



“Me habría gustado que ella fuese más respetuosa, no de mí, de mí como artista, como una persona que la antecedió a ella, que abrió un camino siendo mujer en un mundo súper machista. Yo la re peleé, la luché, ocupé un lugar y le quiero aclarar a ella y a todas las personas que comentan cosas en las redes, que tienen que informarse, que hacen mal”, argumentó Gladys La Bomba Tucumana.



Asimismo, recordó el día en el que Karina La Princesita la mandó al otorrinolaringólogo siendo jurado del cantante y ella participante, algo que Gladys La Bomba Tucumana consideró “súper desubicado”.

Gladys La Bomba Tucumana y Karina La Princesita. Foto: captura de TV.



“La gente que opina cuando yo hablo de Karina o de Ángela Leiva… Que la adora a Ángela, con ella sí tengo una relación. Con Karina no la pude tener, porque ella no quiso”, agregó la cantante tropical en su diálogo con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



Por último, Glayds La Bomba Tucumana aseguró que, para Karina La Princesita, no son colegas. “Ella no considera que yo sea colega. Siente que es de una elite distinta… Hace 40 años que me dedico a la música, ¡40 años! Nadie me puede enseñar nada de este ambiente, nadie, nadie”, concluyó.