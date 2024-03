"Mudas las feministas": el impactante descargo de Ulises Jaitt tras conocer la decisión de la Justicia sobre la muerte de Natacha Jaitt

Después de que se investigara por años la causa de muerte de Natacha Jaitt, fallecida el 23 de febrero de 2019, este jueves la Justicia de San Isidro decidió ponerle fin a la investigación. Martín Otero y Lida Osores Soler, los nuevos fiscales, consideraron que no había ningún delito alrededor de la modelo.

Esto despertó la indignación de Ulises Jaitt, su hermano, quien desde hace años viene buscando justicia. Ulises se manifestó en contra de la medida adoptada por los magistrados y realizó un duro descargo en su cuenta de X (anteriormente Twitter) (@ulisesjaitt).

Natacha fue encontrada muerta el 23 de febrero de 2019.

"Malditos desgraciados, el departamento judicial de San Isidro es el más corrupto del país, hoy ganaron, me vienen venciendo hace 5 años con Natacha, hoy recibo un golpe emocional fuerte por este atropello judicial, pero sepan que esto me va a dar más fuerza que nunca. ¡¡¡Justicia!!!", escribió furioso el hermano de Natacha.

Además, Ulises apuntó contra los nuevos fiscales: "Los nuevos fiscales, Martín Otero y Lida Osores Soler, de la UFI de violencia de género de Vicente López, leyeron bien, violencia de género, ¡¡¡lo que menos hizo es investigar la muerte de una mujer!!! ¡¡¡Recibieron órdenes de arriba de cerrar la causa, ellos también mataron a Natacha!!!".

La indignación de Ulises. Créditos: captura de pantalla X @ulisesjaitt.

Asimismo, fue contra las feministas: "Mudas las feministas". También dijo: "¡¡¡No veo ningún colectivo feministas repudiar la noticia!!!".

El hermano de Natacha apuntó contra las feministas. Créditos: captura de pantalla X @ulisesjaitt.

Su descargo duró horas en la red social. "Yo estaba llegando a la verdad con toda la prueba presentada y cierran la causa sin proveer las pruebas aportadas por mi, lo tenía acorralado a Rigoni. La justicia cierra la causa intempestivamente, para frenarme y que no aporte más nada. ¡¡¡Muy evidente!!! ¡¡¡Hijos de p***!!!", fue otro de los posteos que hizo.

Uno de los tantos comentarios que realizó Ulises en X. Créditos: captura de pantalla X @ulisesjaitt.

El hermano de Natacha seguirá buscando justicia por la modelo. Créditos: captura de pantalla X @ulisesjaitt.

Por último, el hermano de Natacha Jaitt dejó en claro que seguirá luchando a pesar de esta resolución: "Hoy es un día muy triste para mí, dejé la vida en la investigación, ya que la justicia nunca lo hizo estos años. En vez de fiscales, actuaron como los abogados del asesino, me trabaron todo. Hoy me destrozaron, estoy muy dolorido, pero me voy a reconstruir una vez más y seguiré".