El crudo relato de Fabiana Araujo: contó con lujo de detalles que sufrió violencia doméstica

En un relato impactante, por la crudeza de sus palabras, Fabiana Araujo contó cómo fue el infierno que vivió con su último marido Alejandro Pérez Escoda, a quien acusó de violencia doméstica. “Fueron siete años muy duros los que viviste en este último matrimonio, del cual te costó salir, esa cárcel que resultó ser tu pareja”, contó.



En una charla en el living de El Diario de Mariana, la ex modelo y conductora contó que, tras descubrir que la estaba engañando, se enfermó: sufrió el Síndrome de Guilllain Barré, una enfermedad autoinmune que le produjo parálisis en las piernas y en la mitad de la cara. “Me costó mucho salir. Se sale con ayuda. Solo no se sale. La psicoterapia, los amigos, y también las equivocaciones del otro lado. Debo aclarar que no sufrí violencia física. Yo sufrí violencia psicológica y también me enfermé”, recordó.



“Esto es manipulación, te va sofocando, te va mintiendo, te va sometiendo, todo lo que vos decís es una boludez, o si no estás de acuerdo con lo que el otro propone, sos una boluda. Cuando el otro te miente, te dicen: ‘Vos siempre controlando’. Te lo terminás creyendo, te creés las argumentaciones del otro”, comentó Fabiana Araujo sobre cómo fue el infierno al que la sometió Alejandro Pérez Escoda. “Cuando el otro te menosprecia, te insulta, empezás a pensar que tiene razón. Decís que él tiene razón, que te lo merecés”, añadió.



Previo a conocer a Alejandro Pérez Escoda, Fabiana Araujo había padecido cáncer de mama. Luego de descubrir que la engañaba, fue diagnosticada con el Síndrome de Guillain Barré. “Esto fue como mi respuesta a haberme enterado de que él se había ido a correr una maratón con una ex novia, a un año de estar casados. Y él me lo negaba. Y me hablaba de mi desconfianza, me decía: ‘¿Cómo no creés en mí?’. Esa parálisis de no saber para dónde ir me provocó una parálisis del cuerpo, me agarró un síndrome que me dejó paralizada con veintiún días de internación, once de terapia, un síndrome autoinmune, yo misma me lo produje, pero no me di cuenta”, explicó.



No obstante, después de superar este padecimiento en su salud, volvió a apostar por creerle a su ahora ex marido. “Traté de racionalizar y volver a creer. Él me llevaba en brazos, parecía un héroe, me alquiló una cama ortopédica que seis años después me echó en cara. Un día empecé una terapia holística buscando el origen de lo que me había pasado y en una discusión, un domingo al mediodía, hablando de mi enfermedad, le dije: ‘Mirá, me parece que me enfermé porque no pude procesar el episodio de Nueva York’, siempre tomando parte de mi responsabilidad”, contó.

Fabiana Araujo y Alejandro Perez Escoda



“Me dijo: ‘Vos te enfermaste porque tenés una genética de mierda y una mente podrida que no saber pasar la página’. Aclaremos que el señor nunca reconoció este viaje hasta el año pasado cuando nos divorciamos”, agregó Fabiana Araujo.



“Ahí dije basta y encima me echó de su casa, una vez más. Entonces dije: ‘No vuelvo nunca más’. Y lo hice, pero él empezó su plan de reconquista. Llegó a ponerse de rodillas y hay que ser muy fuerte para no volver a caer. El temperamento violento siempre se manifestaba. No conmigo, sino con la chica que trabajaba en casa, el mesero, el piletero, el conductor de otro auto, con la ex mujer, con la madre. Estamos hablando de una personalidad narcisista, manipuladora”, cerró.