Agostina regresó a la casa de Gran Hermano con un insólito pedido a Mauro sobre Furia

En las últimas emisiones de Gran Hermano 2023, la producción del reality hizo una gran jugada con "El Congelado". El desafío que implica que los participantes deben quedarse totalmente quietos comenzó hace poco más de un mes con el ingreso de familiares y, más tarde, de famosos, como Daniela Celis y Thiago Medina. Pero este lunes, el programa fue más allá: hizo que volvieran los exconcursantes de este temporada a la casa.

Con motivo del cumpleaños de Juliana Scaglione, conocida como "Furia", Lisandro Navarro regresó a Gran Hermano para "El Congelado". El participante descolocó a todos con su visita, de hecho, muchos de los que siguen en carrera fueron sancionados por no cumplir las reglas de la prueba.

Agostina abandonó por decisión propia Gran Hermano 2023 a comienzos de marzo de 2024.

Este jueves, Santiago del Moro reveló a través de sus redes sociales el reingreso de otro exconcursante: Agostina Spinelli. Recordemos que Agostina se fue del programa por decisión propia luego de conocer el resultado de la Gala de Eliminación de aquel momento, donde Navarro quedó eliminado por el voto del público. En ese entonces, Spinelli le pidió a Santiago del Moro irse del reality por su propia seguridad, ya que la jugadora contó que había sido amenazada de muerte por "Furia": "Santiago, yo voy a dejar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera. Yo me voy a ir en este momento". Y aunque el conductor le pidió a la mujer que reconsiderara su decisión, ella no cambió de opinión y esa misma noche dejó la casa.

Cuando Agostina volvió a la casa de Gran Hermano este jueves, dejó a todos los jugadores atónitos. La exjugadora llegó con una valija y tres sobres y les explicó a los participantes que cuando se "descongelaran" podrían agarrarlos. Cabe destacar que, cuando Lisandro ingresó el lunes al programa, fue él quien eligió a los concursantes que sabrían su suerte.

Así fue la visita de Agostina Spinelli a la casa de Gran Hermano 2023

Asimismo, Spinelli se refirió a su polémica salida: "¡Pero qué lindos! Como los extraño a pesar de todo. Me fui de una forma horrible y tenía muchas ganas de entrar".

Spinelli le pidió a Mauro que cuide a "Furia" y también la saludó a la concursante. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Después de eso, la exjugadora empezó a saludar a los nuevos participantes, y cuando vio a Mauro le pidió que "cuide a 'Furia'" señalando a Scaglione. "Me la cuidas, ¿eh? Me la cuidas", le dijo Agostina al concursante. Además, Spinelli saludó a "Furia".