Rocío Gómez Wlosko: “Tener un papá payaso es más normal de lo que creen”

Cuando Rocío Gómez Wlosko decidió dedicarse a la actuación, sus padres (el actor y payaso Bicho Gómez y la bailarina y coreógrafa Viviana Wlosko) le advirtieron que era una profesión en la que no todo era cuestión de suerte. Le avisaron, cuenta, que debía ser constante, estudiar mucho y tener mucha perseverancia. “Por momentos, te puede ir genial y, por otros, recontra mal. La vida del artista es así, tiene puntos altos y bajos todo el tiempo. Entender que eso sucede y que le pasa a todos los artistas. Hay que aprender a surfear la ola”, reflexiona en diálogo con MDZ.

Y en ese vaivén, considera fundamental moverse en lugares donde se sienta plena y que no le permitan olvidar por qué eligió esta profesión. “Es tan importante encontrar proyectos lindos, que te llenen el corazón y te recuerden la pasión que genera el teatro, por más que te dé, o no, un rendimiento económico. Es hacerlo por pasión y por ganas de hacerlo -señala-. Para cualquier persona, hoy es importante encontrar esos espacios donde uno se halla y es feliz”.

Está por volver al teatro con Dora, un ingrediente especial, una comedia que se centra en una abuela que comienza a sentir los achaques propios de la vejez. “Después de haber agotado todas las funciones, estamos muy motivados de reestrenar. A la gente le gustó mucho porque es una historia en la que es muy fácil sentirse identificado o identificada. Habla de los secretos familiares, de los líos que hay en las familias, lo que no se dice, de lo que se hace cargo cada individuo…”, expresa.

Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross junto a Martín Goldber, director y dramaturgo de "Dora, un ingrediente especial" / Foto: Nacho Lunadei

- Hablando de la familia, ¿cómo es tener un papá payaso?

- (Se ríe). Es más normal de lo que todo el mundo cree. Mi viejo es payaso cuando le toca subirse al escenario. Después, es un padre común y corriente. Capaz un poco… no, bueno, seguramente más gracioso que otros papás. Pero después, hace lo que hay que hacer. Cuando se tiene que poner la gorra, se pone la gorra y cuando me tiene que dar un consejo, me lo da. Obviamente no es lo mismo un papá que va a trabajar a una oficina durante ocho horas, que un papá que se maquilla y se pone la nariz de payaso y sale en la tele. Después, en casa es una familia común y corriente.

- ¿Cómo te ves trabajando nuevamente con él?

- Re bien, la verdad que nosotros nos llevamos bárbaro y en el ámbito laboral también. Yo siento que trabajamos re bien juntos y a mí me gusta. Es tiempo compartido juntos y conocernos desde otro lugar, así que a mí me re copa siempre.

- Con perseverancia llegaste al casting de El primero de nosotros. ¿En qué notaste que esta tira significó un antes y un después en tu carrera?

- Más que nada en el alcance que podés tener estando en un programa en la tele que es bastante visto. El reconocimiento en la calle y todas las cosas que podés aprender en las grabaciones. Es una experiencia que está buenísima vivir y ojalá todos los actores y las actrices puedan vivirla. Estamos en un contexto bastante complicado en donde ya casi no se está haciendo ficción nacional, entonces para mí fue como un privilegio haber vivido eso. Aprendí un montón. Pasar por la tira me sirvió para encontrar nuevos métodos de actuación, nuevas formas… entender que también se trata a veces de los tiempos y de cómo se van dando las cosas y que por más de que, por ejemplo, me haya sucedido esa experiencia, hay algo de lo que hablamos antes de lo pasional, que está ahí y que está bueno ser perseverante en lo que uno quiere y seguir teniendo tus espacios. Porque puede sucederte un re buen laburo, como en mi caso fue la tira, y seguir teniendo pequeñas obras de teatro independiente con amigos que es un cable a tierra gigante. He aprendido esto de vivir encontrando como pequeños cables a tierra que son el camino por el que quiero seguir.

Rocío Gómez Wlosko es hija del actor y payaso Bicho Gómez y la bailarina y coreógrafa Viviana Wlosko / Foto: Instagram

- Hablás del teatro como una pasión. Además de actuar, ¿qué otras tenés?

- Me gusta mucho compartir el tiempo con amigos y amigas. no se si es una pasión… pero cuando no estoy actuando, ensayando o tomando alguna clase, trato de estar con mis amigos. Es muy importante el tiempo compartido con la gente que querés. En el teatro y con mis amigos es donde me siento yo misma y donde puedo estar tranquila. También me gusta un poco cantar y bailar, más de hobbie porque no soy una profesional en eso.

- ¿Cuál fue la experiencia más bizarra o extraña que te dio la exposición?

- Ay, no sé. De repente estar en la calle tranquila y que alguien de la nada venga y me diga “te amo, me encanta lo que hacés” y yo no entender nada. Me pasó las primeras veces y después me di cuenta que era por la tira. Al principio fue medio raro.

- Cuesta hacerse a la idea de que te está viendo todo el país…

- Sí, es rarísimo. Además, la tira salió como medio año o un año después de que la grabamos. Cuando salió yo ya estaba en otra. Empezó el reconocimiento y fue volver a conectar con lo que fue la tira y con lo que fue esa experiencia que fue buenísima. Siempre se recontra agradece y, por suerte, siempre me dijeron cosas lindas y desde un lugar re lindo. Muchos conectaron con la historia de mi personaje, que tenía un papá con una enfermedad terminal. Muchas personas me contaron de su experiencia y que la tira los ayudó… para mi fue una caricia hermosa que me digan esas cosas. Como bizarro, me pasó de estar en el subte y que me pidieran fotos y que los del vagón me miraran raro por no saber quién soy. No todo el mundo ve la tele hoy.

- Por último, antes de dedicarte de lleno a la actuación pasaste por otras carreras también relacionadas con el arte. ¿Por qué la dudaste en un principio?

- Si, fue un momento de duda. No lo sé (se ríe). Fue algo de adolescente. La actuación siempre fue algo vocacional. Desde muy pequeña, sabía que quería hacer esto pero lo tengo tan incorporado en mi vida, ya sea por mis padres, mi familia, que quise probar otra cosa. Arranqué con otras carreras y después dije “no, definitivamente actuar es lo que me gusta y lo que me convoca”. Fue una prueba a ver qué me pasaba haciendo otras cosas.

Para agendar

Dora, un ingrediente especial

Reestreno. Lunes 1 de abril, a las 20:30, en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, Buenos Aires). Entradas en boletería del teatro o por Alternativa Teatral.