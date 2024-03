Mirtha Legrand y Juana Viale disputarán el rating con estos picantes invitados

Se viene un nuevo fin de semana y El Trece ya tiene todo listo para poner al aire La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana. De cara a lo que será la cena de Mirtha Legrand del día sábado, La Chiqui ya confirmó sus invitados: el director teatral Pepe Cibrián Campoy, la modelo Evangelina Anderson, el periodista Pablo Rossi y la cronista Mercedes Ninci.

Por su parte, y con la mirada puesta en la actualidad, Juana Viale confirmó una mesa compuesta por los periodistas Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Rodolfo Vera Calderón, el Presidente de Paraguay Santiago Peña y María Belén Ludueña (esposa de Jorge Macri).

Recordemos que el domingo pasado Mirtha fue noticia por su apoyo al INCAA y su crítica al ajuste que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei.

"Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", reclamó la conductora. "Lo del Instituto de Cine (Incaa) también. Es terrible", agregó.

Como era de esperar las respuestas en las redes sociales no tardaron en llegar y hubo un mensaje que fue retuiteado por Milei, donde se le pedía a la conductora que financiara ella misma la continuidad de un complejo importantísimo para la industria audiovisual.

"Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales", expuso Burdman en el tuit que el mandatario argentino no dudó en replicar.

Ante este mensaje del presidente, Mirtha se mostró preocupada y reveló tener miedo de que el gobierno tome "represalias" contra ella. "No corresponde, es ridículo. Te da cierto temor a expresarte porque si cada cosa que decís y al Gobierno no le gusta mucho, o le molesta algo, te van a retrucar y es desagradable. No dije nada malo", expresó al aire de Desperezate, el ciclo de Diego Pérez y Mercedes Cordero en el Canal de la Ciudad.

"Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así. De este Gobierno no quiero estar en contra porque toma represalias y es muy desagradable", expresó Legrand.