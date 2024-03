La palabra de Juana Viale tras el temor de Mirtha Legrand por una posible venganza de Javier Milei

Hace algunos días, Mirtha Legrand expresó su crítica a la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar al máximo los fondos destinados al INCAA, y también cuestionó la información que había trascendido sobre una presunta venta del icónico cine Gaumont. Y ahora, Juana Viale se refirió en el programa de Jonatan Viale a los dichos de la diva sobre el tema que cobró resonancia en los medios y en las redes sociales.

Si bien luego se dio a conocer que la sala de cine oficia como espacio INCAA no se venderá, Mirtha Legrand había alertado en su programa: "Lo del cine Gaumont... ¿qué puede costar mantenerlo? Es terrible, una lástima. Lo del INCAA también. Si había alguno que robaba, afuera. Hay que vigilar el descontrol".

"Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, se tiene que hacer algo. Y que cuiden a los del gobierno para que no roben también", redobló Mirtha Legrand.

Rápidamente, Javier Milei reposteó en su cuenta de X un mensaje en el que un periodista apoyaba la idea de que la diva compre el cine Gaumont. Ante la chicana, la legendaria conductora enfatizó en el ciclo Desperezate (Canal de la Ciudad): "Te da cierto temor a expresarte porque si cada cosa que decís y al Gobierno no le gusta mucho, o le molesta algo, te van a retrucar y es desagradable. No dije nada malo. Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así. De este Gobierno no quiero estar en contra porque toma represalias y es muy desagradable".

Por su parte, invitada al programa ¿La ves? (TN), que conduce Jonatan Viale, la nieta de Mirtha Legrand inicialmente expresó sobre el gobierno de Javier Milei: "Tengo esperanza, pero los cambios se sufren. Yo creo que la Argentina con el Gobierno que tenemos hoy en día es doloroso, ojalá se logre un cambio. Me parece que no se puede condenar un Gobierno en sus primeros cien días. Es una papa caliente".

Luego Juana Viale reflexionó: "Al argentino no se le puede pedir más paciencia, pero también entiendo que es un voto que se sostiene. No aumentó ni la imagen negativa ni positiva. La gente que sufre y más le cuesta, el que sostiene el voto de Milei, es el que más la está padeciendo. Hay mucha gente mayor también que lo votó. Para hacer un cambio hay que hacer cosas distintas".

Consultada por Jonatan Viale sobre el chispazo entre Mirtha Legrand y Javier Milei, Juana Viale remarcó categórica: "Me parece que el presidente es reaccionario cuando algo no es acorde a su pensamiento. Y es raro, porque él es libertario, debería tener más libertad para las posturas. Mi abuela siempre ayudó a los artistas, su vida es eso. Ojalá lo pueda comprar (al cine Gaumont), me encantaría".