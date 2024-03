El conocido panelista de Carmen Barbieri que tuvo que ser atendido de urgencia en plena emisión del programa

Mientras este jueves en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece), abordaban el terrible asesinato de un peluquero en el barrio porteño de Recoleta, el panelista Lucas Bertero se descompensó y tuvo que ser atendido de urgencia en plena emisión del magazine.

El homicidio de Germán Gabriel Medina quedó grabado en cámaras de seguridad de la peluquería en cuestión, y el asesino que trabajaba en el mismo local se dio a la fuga.

Según trascendió a Lucas Bertero se le bajó la presión mientras en el ciclo de Carmen Barbieri compartían las impactantes imágenes del crimen.

Lucas Bertero se descompensó durante la emisión de Mañanísima. Foto: Captura video El Trece.

"Lo tengo a Lucas al lado y no podía hablar. Me escribe y me muestra el mensaje que le mandó a la productora: 'estoy mareado, necesito salir ya del aire'", comentó Estefi Berardi sobre la forma en que Lucas Bertero la alertó de su fuerte descompensación.

El médico que asistió al panelista de Carmen Barbieri en el estudio explicó que el periodista se sensibilizó por las imágenes del asesinato, y como consecuencia del impacto se le bajó la presión.

Por su parte, Barbieri optó por detener el programa porque Berardi tuvo un momento de llanto frente a la situación de su compañero. En cuestión de minutos, Bertero logró reponerse y remarcó sobre su descompensación: "La verdad es que desde que soy padre, hay cosas que no puedo soportar".