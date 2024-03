Con varias joyas del cine, estos son los estrenos que llegan a Netflix en abril

Netflix anunció los estrenos y regresos de cara al mes de abril. Como es habitual, el gigante de streaming publicó el listado de series y películas que llegarán a lo largo de cada semana.

A continuación, un repaso por los títulos más esperados.

Entre las series más destacadas que llegarán en el cuarto mes del año sobresale la temporada número once de The Walking Dead, serie éxito de la cadena AMC que trajo de regreso con gloria al universo zombie dentro de la industria.

En materia de películas, podemos destacar la llegada de varios clásicos del séptimo arte de la talla de La lista de Schindler (Steven Spielberg), El Padrino (Francis Ford Coppola), Perfume de mujer (Martin Brest) y Forrest Gump (Robert Zemeckis).

Además, se suman dos exitosas biografías dedicadas a dos referentes de la música como Bohemian Rhapsody (la historia de Freddie Mercury) y Rocketman (la historia de Elton John).

Series

Bebé reno / PRÓXIMAMENTE

Sexo en la ciudad Temporadas 1-6 (01/04/2024)

The Walking Dead Temporada 11 (02/04/2024)

Maleantes (04/04/2024)

Ripley (04/04/2024)

Parasyte: Los grises (05/04/2024)

Antracita (10/04/2024)

Secuestro del vuelo 601 (10/04/2024)

Sin cerrojos: Un experimento carcelario (10/04/2024)

La noche del solsticio de verano (11/04/2024)

Good Times (12/04/2024)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 9 (15/04/2024)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 14 (15/04/2024)

The Circle: EE. UU. - Temporada 6 (17/04/2024)

Los detectives difuntos (25/04/2024)

El caso Asunta (26/04/2024)

Película

La lista de Schindler (01/04/2024)

Siempre el mismo día (01/04/2024)

Ex-Máquina (01/04/2024)

Rodeo rock (03/04/2024)

Fabricante de lágrimas (04/04/2024)

Un detective suelto en Hollywood (04/04/2024)

Un detective suelto en Hollywood II (04/04/2024)

Un detective suelto en Hollywood III (04/04/2024)

La gran exclusiva (05/04/2024)

Rocketman (10/04/2024)

Pared con pared (12/04/2024)

El Padrino (15/04/2024)

El Dictador (15/04/2024)

Perfume de mujer (16/04/2024)

Lady Bird (16/04/2024)

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas (19/04/2024)

Forrest Gump (22/04/2024)

Temple de acero (28/04/2024)

Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (30/04/2024)