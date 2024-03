La tajante definición de Nicki Nicole al hablar por primera vez de su separación de Peso Pluma

Luego de lo que fueron las incontables repercusiones de la separación con Peso Pluma, a quien se lo vio de la mano con otra mujer, lo que desató un terrible escándalo mediática, Nicki Nicole rompió el silencio y reveló cómo está atravesando este momento.



“Sentí que fue bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba”, expresó la joven cantante. “Viste cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque sale mucha gente a decir: ‘Ah bueno, ahora van a hacer esto’. Y como que salen a opinar y esas cosas. Es difícil”, agregó.



“Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando. Está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100%”, analizó luego Nicki Nicole.

Peso Pluma y Nicki Nicole.



“Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de loe mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”, explicó luego la artista en referencia a su difícil momento.



En sus últimas apariciones, Nicki Nicole aprovechó para enviarle mensajes a Peso Pluma en referencia a la infidelidad que terminó con la relación. Una de esas ocasiones fue en la Argentina, en el Movistar Arena, antes de entonar “Plegarias#.



“Hice mucha catarsis a través de esta canción y siento que muchos de ustedes presentes hoy en día están acá, están contentos, están felices disfrutando, pero sé que también tienen muchas guerras internas y cosas que todos batallamos todos los días”, confesó Nicki Nicole.

Nicki Nicole habló por primera vez de su separación de Peso Pluma.



Por último, la joven cantante contó qué tan importante es para ella la música, sobre todo en contextos personales adversos. “Y la música nos salva. No todo es risas, no todo es disfrute, sé que también hay mucha catarsis a través de ella. Siento que Plegarias me marcó una gran conexión entre nosotros”, sostuvo Nicki Nicole.



“Y por eso es el momento más especial de la noche, porque siento que liberamos muchas cosas con esta canción. Así que los quiero invitar a eso, a que se liberen, a que la disfruten, a que puedan a través de ella sanar muchísimo”, concluyó.