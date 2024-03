Revelan fuerte información sobre el futuro de Jesica Cirio

Jesica Cirio volvió a apostar al amor luego de su escandalosa separación de Martín Insaurralde a finales de 2022. En la actualidad la modelo y conductora se encuentra en pareja con Elías Piccirillo, un empresario de 38 años. Están en pareja desde junio del año pasado, y en diciembre se fueron a vivir juntos.

En las últimas horas, se conoció que Elías le pidió casamiento a Cirio. Fue durante el festejo por el cumpleaños de la modelo que ocurrió lo que hasta entonces era un rumor y terminó confirmándose para sorpresa de todos.

Pasadas las doce de la noche, Jesica sopló las velitas y allí recibió la propuesta de matrimonio, que ella aceptó sin dudar. Ahora habrá que esperar por la fecha y la fiesta.

Jesica celebrando su cumpleaños junto a Elías. Foto: Instagram @jesicacirio.

En este contexto, desde Intrusos (América) revelaron detalles sobre el futuro de la pareja. "El amor entre ellos está que explota, lo muestran, lo pasean por todos lados", comenzó expresando Kariana Iavícoli.

"Pero lo van a pasear también por el mundo, y acá se abriría un conflicto que ella estaría teniendo con Insaurralde. Y es que Elías le propuso matrimonio y también ellos tendrían como proyecto ser padres, pero según la información que nosotros tenemos la idea sería subrogar un vientre en el exterior", agregó la periodista.

"Ellos tendrían casi todo cerrado para irse a vivir a Los Ángeles, pero ahí entra a cuadro Insaurralde porque no estaría de acuerdo con que ella se vaya porque no quiere estar lejos de su hija. Además él está enfrentando un tema legal y hay que ver qué sucede con eso, si podrá salir del país o no", concluyó contundente.