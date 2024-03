Mirtha Legrand reveló tener miedo por las represalias de Javier Milei en su contra

Mirtha Legrand opinó sobre el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y se manifestó en contra del ajuste que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei. "Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", reclamó la conductora el sábado por la noche al frente de su programa La Noche de Mirtha.

"¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (Incaa) también. Es terrible", agregó la conductora. Finalmente, disparó: "Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo".

Tras las repercusiones de sus dichos, las redes sociales se expresaron al respecto. Ahí fue donde el presidente, no muy conforme con las declaraciones de la diva, retuiteó un mensaje donde el periodista y politólogo Julio Burdman le pedía a la conductora que financiara ella misma la continuidad de un complejo importantísimo para la industria audiovisual.

"Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales", expuso Burdman.

Ante este mensaje del presidente, Mirtha se mostró preocupada y reveló tener miedo de que el gobierno tome "represalias" contra ella. "No corresponde, es ridículo. Te da cierto temor a expresarte porque si cada cosa que decís y al Gobierno no le gusta mucho, o le molesta algo, te van a retrucar y es desagradable. No dije nada malo", expresó al aire de Desperezate, el ciclo de Diego Pérez y Mercedes Cordero en el Canal de la Ciudad.

"Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así. De este Gobierno no quiero estar en contra porque toma represalias y es muy desagradable", expresó Legrand.