¿Qué fue de la vida de Sandra Ballesteros?

Sandra Ballesteros fue sin lugar a dudas una de las personalidades más reconocida durante la década de los 90, en la que brilló por sus participaciones en telenovelas, películas y obras de teatro. Asimismo, la actriz era considerada como la “mujer fatal” por haber conquistado al público con su atractiva y sensual figura. Sin embargo, ahora se conoce muy poco de su vida.

Lo cierto es que hace unos años decidió alejarse de los reflectores y la actuación para ejercer como maestra y luego mudarse con su familia a Villaguay, Entre Ríos.

Sandra Ballesteros se alejó de la actuación hace poco más de ocho años. Foto: Instagram/ Sandra Ballesteros

Cabe recordar que entre sus más grandes éxitos se encuentra su participación en la novela “Resistiré” en el año 2003, donde compartió créditos con Pablo Echarri y Celeste Cid. En una entrevista que había brindado la medio “La Nación”, Sandra Ballesteros confesó que hacía poco más de ocho años que se alejó de la actuación, reconociendo que no extraña para nada la vida mediática, al mismo tiempo de contar detalles de su mudanza a la provincia de Entre Ríos.

“Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo”, reveló Sandra Ballesteros.

En la actualidad, Sandra Ballesteros vive en Villaguay, Entre Ríos. Foto: Instagram/ Sandra Ballesteros

Asimismo, la actriz comentó que al principio le había costado un poco adaptarse ya que en esa provincia tienen hábitos distintos a los de la Capital Federal, como por ejemplo la costumbre de dormir la siesta, por lo que al mediodía se interrumpe la actividad laboral para reactivarse recién a las cinco de la tarde. Sin embargo, explicó que pudo entrar en su nuevo ritmo de vida y que hoy está atravesando por su mejor momento.

Sandra Ballestero aseguró que el cambio de vida fue por “un llamado espiritual”. “Fue a través de la música, dirijo un coro, monté un vía crucis viviente y un pentecostés con gente del lugar, que no son actores. Hace años que pertenezco a un grupo de oración que se llama Abba Padre en la Iglesia Santa Rosa de Lima, y pertenece a la Renovación Católica Carismática”, dijo.

Por otro lado, la actriz habló en esa entrevista sobre su deseo de convertirse en madre, aunque ahora no está en pareja y vive sola con sus dos perras. “Estoy esperando que se dé algo que deseo desde hace mucho tiempo. Estoy en un proceso de adopción, de un niño o niña de entre 10 y 15 años”, concluyó Sandra Ballesteros.