Juliana Gattas se presentó en formato solista en Lollapalooza Argentina: "Tuve muchos nervios"

Juliana Gattas estrenó su primer álbum solista y lo presentó este viernes en Lollapalooza Argentina 2024. "Maquillada en la cama" es el nombre de este material que marca el debut discográfica en este formato de la integrante de Miranda!

Tras sacar su último single “Emocionalmente Tuya” y los anteriores “Borracha en un baño ajeno” y "Maquillada en la cama", track que le da título al disco, Juliana se presentó en el Samsung Stage, uno de los escenarios principales del Lollapalooza Argentina.

Tras su show con mucha alegría por el primer show con este formato, Juliana Gattas dialogó mano a mano con MDZ. "Hoy tuve nervios, muchos nervios juntos, de muchas canciones, de muchas cosas, de ropa nueva, de luces nuevas, de proyecto nuevo, de banda nueva, eran un montón de cosas, un montón de datos, espero para el próximo show tener menos nervios, la mitad de nervios", fijo la cantante.

"Maquillada en la cama" es el título del primer disco de Juliana Gattas.

La presentación de Juliana en este formato fue el viernes mientras que el sábado hizo lo propio pero junto a Ale Sergi en formato Miranda!. "Lo que me pasa con Miranda es que el último tramo del show es elegido por la gente, son los hits que no pueden faltar, entonces obviamente los tocamos uno tras el otro y es una fiesta y es el momento en el que la gente suelta la expectativa y nosotros también nos soltamos, entonces es de mucho disfrute. Sí tengo nervios cuando estrenamos alguna cosa nueva o cuando tocamos el año pasado por primera vez en un estadio y eso, pero son unos nervios diferentes", dice haciendo referencia al éxito Hotel Miranda.

El show de Juliana Gattas tuvo un despliegue actoral muy interesante.

El show de Juliana Gattas en este formato solista esta acompañada de tres intérpretes que actúan cada una de las canciones, a lo que la cantante se suma por momentos. "A mí me encanta bailar y me encanta actuar, pero no soy tan buena recordando coreografías, entonces lo que hicimos fue ensayos, y que ellos hagan sus cosas, y yo en la que podía me sumaba. Siento que quedó más natural eso, a que yo vaya atrás y empiece a imitarlos", explicó.

Mirá la entrevista con Juliana Gattas