Furor por Jared Leto: antes del Lollapalooza, paseó en bici por Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires vivió este fin de semana la fiebre del Lollapalooza. En esta edición, el festival reunió a artistas de todo el mundo, y uno de los más esperados era Jared Leto, cantante de Thirty Seconds to Mars y ganador del Oscar a mejor actor de reparto.

Previo a su presentación en el festival, Leto sorprendió a todos al pasear en bicicleta por la zona de Retiro y Recoleta antes de su show. Lejos de cualquier ostentación, se lo vio esquivando taxis y colectivos, saludando a los fans que lo reconocían.

No es la primera vez que Jared elige vivir Buenos Aires en plan turista. En 2022 se lo vio en restaurantes y cafés, demostrando que se siente a gusto en la ciudad.

Los fanáticos no dudaron en subir fotos y videos del cantante a las redes sociales. Leto lució un look informal con gorra celeste, remera negra y una barba tupida. Incluso improvisó algunas estrofas de "The Kill", uno de sus hits, para los fans que lo esperaban en el hotel Four Seasons.

Qué hizo Jared Leto en su paso por Buenos Aires

El artista disfrutó de la tarde en una de las zonas más elegantes de la ciudad, retiró la ropa que usaría en el show y se dio un tiempo para apreciar un espectáculo de música callejera. Regresó al anochecer, donde una multitud de fans lo recibió con aplausos.

La visita anterior de Leto había sido más discreta. En diciembre de 2022, el actor apareció de improvisto en Palermo, donde fue fotografiado en una casa de té. También cenó en una parrilla icónica de la ciudad, aunque en esa ocasión la logística estuvo más acorde a su status de estrella. En ambas ocasiones, Jared Leto se mostró amable y dispuesto a compartir un momento con sus fans.

El show de Thirty Seconds to Mars en el Lollapalooza fue uno de los más esperados del festival. La banda brindó un espectáculo lleno de energía y emoción, con Jared Leto como frontman incansable. El público vibró con sus hits y disfrutó de una noche inolvidable.