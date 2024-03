Tini Stoessel preocupó a todos con su extremo cambio de look

Tini Stoessel siempre se da un tiempo para interactuar con sus fans en las redes sociales. En este caso, la artista mostró un muy jugado cambio de look que generó todo timpo de comentarios, entre ellos los de su amiga y colega de profesión, Emilia Mernes.

Merles le brindó elogios a Tini al verla con el cabello teñido y mucho más cortito, figura que Stoessel mostró en una secuencia de fotos en las que se la luce con el pelo muy cortito y peinado hacia el costado. Además, se ven dos capas de color, una rubia platino y la otra castaña oscura que la dejan radiante.

Emilia le otorgó grandes elogios a Stoessel, para dejar en claro que siempre lucirá radiante. "La que puede puede y la que no soporta, ¿por?”, puso Mernes en un posteo que rápidamente superó los 10.000 me gusta en las redes sociales.



El posteo de Emilia

Más allá de su cambio de look difundido en las últimas horas, la vida amorosa de Tini siempre es noticia. Hubo rumores de reconciliación entre Stoessel y Rodrigo de Paul, pero la artista aprovechó la oportunidad para aclarar la situación de su corazón ante los medios de comunicación.

"Estoy muy bien, estoy soltera", dijo de manera escueta pero contundente Tini en una nota reciente que le brindó a LAM. Con esa frase, Stoessel aclaró que no tiene retorno su relación sentimental con el jugador que salió campeón del mundo vistiendo los colores argentinos en Qatar a fines del 2022.



La nueva figura de Tini

Para finalizar, Stoessel abordó en el programa que se emite por América la siempre presente frase de que se cargó una familia por estar comenzar su vínculo con De Paul, ya que el jugador tiene dos hijos con Camila Homs, su expareja. Ante esto, Tini manifestó de forma franca: "Es como que me salió muy natural. Realmente estaba con amigos y me sentó muy cómoda para poder decirlo. Obviamente, hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno, pero me sentí bastante liberada de poder decirlo".