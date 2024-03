Sandra Borghi se metió en una bañadera llena de hielo y contó que le pasó a su cuerpo

En este último tiempo se puso muy de moda el 'método Wim Hof', el cual es una técnica desarrollada por un atleta holandés, quien practica deportes extremos, en la cual se combinan terapia de frío con ejercicios de respiración y concentración. Se estima que puede usarse para incrementar el rendimiento deportivo aunque, también, se considera que, gracias a su práctica, la persona puede conectarse más con su propio cuerpo, fortaleciendo el sistema inmunitario y logrando la reducción del estrés.

Y a esta extraña práctica fue a la que se sometió Sandra Borghi, secundada por su fiel y gran compañero y amigo, Mario Massaccesi, como así también por la modelo Soledad Villarreal. Los famosos llevaron a cabo la experiencia en la casa de la modelo Carola Kirkby.

¡Tremendo! Sandra Borghi se sometió a meterse a una bañera llena de hielo y lo mostró en redes sociales // Créditos: IG - @sandraborghiok

"¡El placer de haberlo logrado! Siempre busco superarme, siempre voy por más en la vida, todo lo que me haga crecer, o mejorar me dan ganas de probarlo, y cuando tengo la decisión tomada nada me baja de eso", comenzó explicando Sandra Borghi, periodista de Canal 13, que mostró en sus redes sociales los momentos previos y el durante de la terapia de frío.

Y agregó: "Porque todo está en la cabeza, porque cuando la cabeza decide y decreta el cuerpo siempre acompaña. Cada vez me doy más cuenta que la disciplina y el compromiso frente a las cosas hace que no conozcamos nuestro propio límite". Al punto que también se animaron a mostrar la previa y los preparativos de la bañera con hielo.

Fue así que Mario Massaccesi mostró en sus redes sociales cómo se iban a "autoflagelar", ya que fueron los encargados de meter el hielo en la bañera que se iban a meter: "¿Cuántas son?", arrancó el video con posterior respuesta del periodista: "Son tres. Estamos preparando nuestra propia tortura", bromeó.

Sin embargo, también explicó que antes de introducirse al recipiente completo de agua y hielo, realizaron una meditación y un proceso de respiración para estar preparados para semejante impacto. Luego animó a todos sus seguidores a que se animen a vivir esta tremenda experiencia que trae consigo grandes beneficios.

Sandra Borghi se encargó de explicarlos en detalle: "Con el propósito claro de lograrlo, como una meta más en la vida, hoy fue por el hielo. No buscaba nada más que superarme y desafiarme a mi misma. Me habían hablado mucho de los beneficios de este método: Aumenta el rendimiento y al recuperación deportiva, disminuye la inflamación celular, entrena el sistema cardiovascular, eleva la dopamina al 250 %, fortalece el sistema inmune y la conexión mente-cuerpo, como así también eleva la adrenalina al 530% mejorando el foco y la concentración".

Para concluir sostuvo: "En el primer minuto queres salir corriendo, casi eyectada por el dolor del hielo, pero después del minuto llega la calma y el placer de haberlo conseguido, hasta que empezas a sentir ganas de quedarte y no salir. Fuimos felices con mi hermano Mario Massaccesi y compartimos la felicidad de haberlo conseguido juntos. AHORA VAMOS POR MÁS!".