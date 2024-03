Qué es de la vida de Martín Pepa, recordado por haber comprado 15 kilos de lechuga en Gran Hermano

La edición del año 2011 de Gran Hermano es considerada como una de las mejores de la historia en la Argentina. El reality lo ganó Cristian U. En aquella temporada, hubo un participante que quedó en el recuerdo de todos por un hecho insólito: compró 15 kilos de lechuga. Él es Martín Pepa.



Si bien fue uno de los cuatro finalistas, cada vez que se le menciona en las redes sociales es en referencia a aquella increíble compra semanal en la que estuvo encargado de ir al supermercado. Aquella decisión le valió el reproche, más que entendible, de sus compañeros.

Martín Pepa, el día que compró 15 kilos de lechuga en la casa de Gran Hermano.



Cuando Martín Pepa ingresó a la casa de Gran Hermano lo hizo, confesado un tiempo después, que su objetivo no era quedarse con el premio mayor del juego, sino que pretendía hacerse conocido para comenzar a ganarse un lugar en los medios.



Es que cuando entró a la casa Martín Pepa estaba estudiando la carrera de Licenciado en Comunicación. Cuando salió, terminó sus estudios y logró su objetivo: trabajar en los medios. A los 35 años, ya cuenta con experiencia en Telefe, Canal 13, Disney y Nickelodeon.



Asimismo, el ex Gran Hermano también estuvo viviendo en el exterior durante un tiempo por razones laborales, dado que trabajó en un medio de tecnología de Latinoamérica. A la vuelta, junto a su hermano, crearon una empresa de comunicación y marketing llamada Grow Up. También se dedica al mundo del gaming.

Martín Pepa es recordado por haber comprado 15 kilos de lechuga en la casa de Gran Hermano.



Durante el tiempo que trabajó en el exterior, en uno de sus viajes a Rusia conoció a quien luego se convertiría en su pareja, Ali Kapi. Convivieron durante la pandemia, pero finalmente la relación se terminó un tiempo después.



Podría decirse que uno de los que más aprovechó la experiencia de Gran Hermano fue Martín Pepa, quien logró su objetivo principal, que era hacerse conocido y terminar haciendo una carrera en los medios de comunicación, para lo que se estaba preparando al momento de entrar a la casa, hace 13 años.

El ex Gran Hermano Martín Pepa fundó, junto a su hermano, una empresa de comunicación y marketing.