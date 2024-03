La inesperada confesión de Mirtha Legrand sobre su encuentro con Luis Miguel: "Me rozó los labios"

Mirtha Legrand estuvo al frente este sábado por la noche de una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). La Chiqui tuvo como invitados de lujo al actor Puma Goyti, la actriz y conductora Catherine Fulop, la cantante Ángela Torres y el periodista Reato Ceferino.

Durante la noche, la diva se refirió a su encuentro con Luis Miguel, que tuvo lugar el año pasado, y sorprendió al revelar un detalle candente.

Todo comenzó cuando Mirtha recordó detalles del famoso saludo con el cantante que se viralizó en las redes sociales. "Me pidió un beso", contó. Luego añadió que cuando se estaba por retirar, le pidieron que se quedara porque él quería bajar a saludarla. "Y me dio un beso... Y me rozó los labios", recordó entre risas. "Divino, amoroso. Además, canta que es una maravilla", agregó.

Ceferino, quien estaba en uno de los palcos aquel día, comentó: "Nosotros estábamos esa noche. De pronto bajó y nadie sabía qué pasaba. Y claro, era Mirtha. El poder de la atracción".

Recordemos que en aquella oportunidad, Luis Miguel realizó 10 shows en el Movistar Arena. Fue en uno de esos shows donde tuvo la amabilidad de bajar del escenario y dirigirse a uno de los primeros asientos para saludar a Mirtha.