El polémico retuit de Milei contra Mirtha Legrand y sus “pedidos”

El tema del cierre tanto del INCAA como del emblemático cine Gaumont estuvo como una de las principales noticias en estos últimos días. Es que el presidente de los argentinos, Javier Milei, puso primera a la idea de su cierre definitivo, de ambas instituciones, por lo que grandes artistas nacionales alzaron su voz y se manifestaron en su contra.

En tanto que, como es costumbre, Mirtha Legrand está atenta a la actualidad de nuestro país, y en su vuelta a la mesaza como cada sábado por la noche, no dejó pasar uno de los debates actuales: el posible cierre del cine Gaumont. “Es terrible y es una lástima. ¿Qué puede costar mantenerlo? Yo fui hace poco y está espléndido, en muy buenas condiciones”, dijo y reavivó las discusiones al respecto.

Cine Gaumont, una de las salas del INCAA, que Javier Milei planea privatizar y Mirtha Legrand se pronunció en contra // Crédito: Internet

Es que el contexto ameritaba mencionar el asunto dado que en la mesa estaba plagado de nombres con autoridad para hablar y poner en debate las medidas, ya que estaban como invitados Ceferino Reato, Catherine Fulop, Ángela Torres y Gabriel “Puma” Goity. Por lo cual, este sábado, al aire de su programa, Mirtha Legrand se mostró angustiada por el posible cierre del cine Gaumont y el recorte de fondos para el INCAA.

“Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza y hacer algo”, pidió “La Chiqui” y agregó: “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”. Incluso, la diva de la televisión argentina recordó a su hermano José Martínez Suárez que murió en agosto de 2019: “Él era un hombre de cine, Presidente del Festival de Mar del Plata. Tenía un auto con chofer que lo pasaba a buscar todos los días, pero nunca lo usó. Se iba en el colectivo”, lanzó para destacar la decisión de su ser querido.

Sobre esa misma línea, el periodista Ceferino Reato manifestó: “El gobierno anterior gastó tanto, tan mal, nos enfrentó a unos con otros. Y en el INCAA gastaron tanto y mal que mucha gente es sensible a discursos que a mí no me gustan, pero que son efectivos”. Luego, opinó: “No hay que cerrar nada porque tiene que haber cine. Ahora, hay que gastar bien, no había control”.

Como era de esperar las respuestas en las redes sociales no tardaron en llegar y hubo un mensaje peculiar que le llamó la atención a Javier Milei, ya que retuiteó un mensaje donde el periodista y politólogo Julio Burdman le pedía a la conductora que financiara ella misma la continuidad de un complejo importantísimo para la industria audiovisual.

Javier Milei apoyó la idea de que Mirtha Legrand compre el INCAA y el cine Gaumont // Créditos: Twitter (X)

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman en el tuit que el mandatario argentino no dudó en replicar.

Cabe destacar que Mirtha Legrand expresó: “El actor siempre ha actuado en política, acá y en todos los países” y destacó: “Hay que reconocer las películas que pasaron en los festivales y tuvieron premios. Es un orgullo para la Argentina. Da una sensación de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.