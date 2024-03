El duro reproche de Catherine Fulop a Mirtha Legrand en plena mesa: "Te espero afuera"

Catherine Fulop estuvo invitada este sábado a La Noche de Mirtha. Durante la cena, la actriz venezolana le reprochó a Mirtha Legrand aquel programa de 2003 cuando invitó a Hugo Chávez.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a la actriz si le había molestado que invitara al ex presidente a su programa. "En realidad no me molestó que tú lo invitaras porque yo, en eso, soy muy democrática. Amo la democracia y me encanta que tú invites a cualquier persona de cualquier rubro, que se puedan sentar aquí y expresar lo que sienten. A mí lo que me molestó fue cuando tú dijiste ‘Si yo fuera venezolana, te votaría’", contestó Catherine.

Como era de esperarse, Mirtha respondió contundente: "Eso dije, sí, sí. Eso dije. Debo decir que fue tan simpático que nos conquistó a todos. A mí me molestó que te molestara. Me resultó simpatiquísimo. Y en esa época él estaba muy carismático. Muy argentino estaba, muy porteño". Ante la declaración de la conductora, la actriz disparó en broma: "Te espero afuera, a la salida".

Hugo Chávez invitado al programa de Mirtha Legrand en 2003.

Para finalizar, Mirtha contó detalles de cómo se dió el particular almuerzo. "Yo antes hacía un living y el comedor y el almuerzo. Estaba invitado al living nada más. Y él me dijo ‘Mire, la verdad es que estoy tan cómodo que si usted quiere me quedo a almorzar’. Le dije que se quedara y vos sabés que estaba Mauricio Macri, que no quería compartir la mesa y se fue a un almacén que había en la esquina y lo tuvieron que ir a buscar".