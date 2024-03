Sin duda, Ángel de Brito es uno de los principales referentes del periodismo de espectáculos en la Argentina. En la actualidad conduce uno de los programas más exitosos en el rubo, como lo es LAM, que le da grandes réditos en materia de rating a América.



Si bien se suele decir que los periodistas que cubren la información del mundo del espectáculo no tienen reparos en abordar temas por muy serios y delicados que sean, el conductor reconoce que hay límites, principalmente referidos a la salud.

Ángel de Brito es uno de los referentes del periodismo de espectáculos. Foto: @angeldebritooki.



“Los embarazos y temas de salud nunca los cuento. Llegan todo el tiempo. Por las redes sociales llegan historias clínicas”, comentó Ángel de Brito en una profunda entrevista con el diario La Nación.



El líder de LAM fue consultado sobre los temas que se pueden tocar en televisión y cuáles no, por el cambio de época. “No creo que no se pueda hacer humor. Lo que no se puede es discriminar, aprovechar el humor como herramienta para burlarse y herir”, opinó.



“Los tiempos cambian y hay cosas que ya no se pueden hacer como antes. Vengo de una época donde la palabra violencia de género no existía. Hay cosas que se modifican en la sociedad primero y después se ven reflejadas en los medios”, agregó.

Ángel de Brito contó cuál fue la noticia que más dolor le causó dar. Foto: captura de TV.



En ese sentido, Ángel de Brito contó cuál fue la noticia que más dolor le generó dar. “Estaba entrando a hacer el programa con Dady Brieva. En ese momento era un personaje muy divertido, muy querido. Era un planazo para cualquier programa que él participara. Te levataba el programa. Entramos al estudio. Se nos acercó una persona y nos dijo: ‘Se murió Jorge Ibáñez’. Fue como un puñal porque era totalmente inesperado. Lo habíamos visto hacía poco”, recordó.



“Me tocó arrancar el programa con Dady. Quedamos congelados. Salimos al aire en ese minuto y lo dije. Fue un momento espantoso. Trabajando con Mariana Fabbiani. También me tocó un momento difícil cuando murió su abuelo, Mariano Mores”, añadió Ángel de Brito.