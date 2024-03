Yanina Latorre no le cree ni una sola palabra a Daniel Osvaldo

Yanina Latorre no se conmovió ni un poco con el mensaje que publicó Daniel Osvaldo. El exfutbolista mostró todas sus costuras y se aventó a hablar sobre depresión, sus adicciones y cómo una vida desenfrenada lo llevó a perder casi todo el dinero que ganó en su carrera deportiva. De hecho, al escucharlo la panelista de LAM fue contundente.

Y es que las palabras de Daniel Osvaldo, según Yanina Latorre, son las de un hombre que busca salvarse a sí mismo. “Ahora se victimiza. Es un manipulador y un mal tipo. Tiene cuatro hijos que nunca miró”, señaló la angelita, pues ella también estuvo casada con un ex jugador de fútbol.

Yanina Latorre fue contundente.

Esta respuesta picante de Yanina Latorre se debe a que una seguidora de la plataforma X le pidió su opinión sobre el video que publicó Daniel Osvaldo. “Necesito saber qué te parece el video de Osvaldo. Terminé de verlo y lo primero que hice fue correr a escribirte. Te amo”, le escribió la seguidora.

De hecho, algunos usuarios defendieron a Daniel Osvaldo y describieron a Yanina Latorre como un ser humano de m.... Sin embargo, a sus detractores la angelita también les contestó y les señaló que eran unos “defensores de violentos y abandónicos” y "qué vergüenza" debería darles al meter las manos en el fuego por el exfutbolista.

Yanina Latorre fue lapidaria con Daniel Osvaldo.

Una usuaria le escribió: “Y no se te cruzó pensar que el perdón se le pide a quienes correspondan, en el ámbito que corresponda, ridícula, ojo con andar deseando el mal o celebrar las desgracias ajenas, todo vuelve”. Pero Yanina Latorre no dudó en contestar: ¡no, burra! si hizo ese videíto que se la banque, que le pida perdón a los hijos y a sus madres. No a la última novia por el moco que se mandó. Está psicopateándola y romantiza la violencia”.

Esta no es la primera vez que Yanina Latorre y Daniel Osvaldo protagonizan un cruce. Hace tan solo unas semanas el exfutbolista se burló de ella después de enterarse de la crisis tras la separación de la panelista de su esposo Diego Latorre.