La bomba que tiró Chiche Gelblung sobre la relación de Milei y Fátima Flórez

Tras haberlo entrevistado en el inicio de la semana, Chiche Gelblung reflotó los rumores de separación entre Javier Milei y Fátima Flórez, advirtiendo que ya no estarían juntos y reavivando unas de las fuertes versiones que surgieron en los últimos días: podría haber una tercera persona involucrada en la ruptura.

En diálogo con la periodista Catalina de Elía en el ciclo Gente de bien de la Metro 95.1, Chiche Gelblung cuestionó la relación entre el Presidente de la Nación y la humorista. “Yo no sé qué pasa con Fátima Flórez, la verdad que no sé… Creo que esa relación no existe más”, deslizó.

Luego, reafirmando su teoría pero advirtiendo que solamente es su opinión, agregó: “Creo que lo de Fátima no existe más… Creo, eh...”. Justo en ese momento, la comunicación se interrumpió por lo que Chiche Gelblung no llegó a completar la frase.

En ese momento, el panorama del aire tejió cierto manto de dudas porque esta relación entre Fátima Flórez y Javier Milei viene siendo cuestionada desde hace ya varios meses. ¿Qué pasa realmente dentro de la pareja? ¿Sigue el amor o es una pantalla?

"Yo no sé si fue amor o una necesidad de marketing. Nunca entendí esa relación", agregó el periodista, recordando también que durante los últimos días la propia comediante salió a desmentir estos rumores de ruptura y dijo que la pareja marcha muy bien.

Por esa misma razón Chiche Gelblung aclaró que esta teoría de la ruptura no es algo confirmado por boca de sus protagonistas. “No me lo dijo. Se lo iba a preguntar, pero Milei no me quiso contestar”, explicó el reconocido periodista.

Fátima Flórez y Javier Milei vienen envueltos en rumores de ruptura hace tiempo.

“Le dije ‘¿Puedo hacer una pregunta personal?’, ‘¡No!’… Bueno, está bien, entonces no me lo contestó. Qué querés que te diga... Y como hay otro personaje, que yo conozco, rondando el despacho presidencial, dije ‘bueno, ganó la otra’”, agregó.