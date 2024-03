"Rockstar víctima": Cinthia Fernández fulminó a Daniel Osvaldo después de revelar que sufre depresión

Después de anunciar su separación de Daniela Ballester, Daniel Osvaldo reveló en las últimas horas con un video en Instagram (@Daniosvaldobv) que sufre de una "depresión muy grande" que lo llevó al consumo de "drogas y alcohol".

"Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mi dicho le haya traído problemas a ella en su trabajo y en su vida", empieza diciendo en el video que dura alrededor de diez minutos.

"No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa", confesó el deportista.

Esta novedad se esparció por toda la red. De hecho Jimena Barón, expareja de Osvaldo y con quien tiene un hijo en común, se expresó luego de las declaraciones de él con un mensaje en sus historias de Instagram (@Jmena): "Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones. Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo, siempre. Gracias".

Muchas celebridades salieron a apoyar a Osvaldo en este duro momento que se encuentra atravesando, menos Cinthia Fernández, que lo aniquiló en su cuenta de X (@cinthifernandez) con varios posteos.

"Che, al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron la madre de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna. Ni hablar sus hijos. Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos, y que agradezca que no muestren los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres. ¿Pa' la joda siempre disponible de money y time? #acting #manipulacion #todosiguales #cinismo #ponele", escribió la modelo.

Asimismo, más tarde compartió una imagen de un comentario en la red social que decía lo siguiente: "Que tema tan delicado la salud mental. La vulnerabilidad del ser humano. Caer en los juegos de personas q pueden destrozarte el mundo psicoemocional desde adentro. Increíble ver patrones repetidos después de tantos años. Hoy más que nunca abrazo muy fuerte a mi yo de entonces". A esa imagen, Fernández agregó: "¡¡¡Exactamente!!! Conducta manipuladora para dar lástima, si la conocerán las mujeres que la vivieron. ¿O acaso cuando era jugador no tenía los doping y no se drogaba, y era un sorete igual con la mamá de sus hijos y sus hijos? Las cosas que vi y leí de este muchacho (información), ¿y ahora hay que decir pobrecito? Pobrecitas mujeres como ella. Aplausos".

No pasaron ni diez minutos que Cinthia Fernández nuevamente criticó a Daniel Osvaldo por su video: "Viendo DDM (Diario de Mariana) EL VIDEO ENTERO QUE NO PUDE terminar porque ME DIO ASCO. Este señor dijo 'intenté ser buen padre' jajajajaja, se me ríen las nalgas. ¿Un tipo que le pidió a su propio hijo que le devuelva la ropa que él le había comprado? ¡Humillante para un hijo! Mandó a buscar la ropa con la hermana. Patético. Y eso no es nada. Fue siempre un cero empatía y en mi opinión le creo nada. Se mando un moco con la ex novia y quería dar un poco de lástima".