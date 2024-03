Yanina Latorre sepultó a Rodrigo Lussich tras sus violentas declaraciones

Rodrigo Lussich y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento mediático. Fue el propio conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) quien apuntó en esta oportunidad contra la panelista de LAM (América) durante una entrevista con la televisión uruguaya.

"Su forma es lo que le juega a favor, es el personaje que encontró, pero es pan para hoy, hambre para mañana. No se puede sostener eso la vida entera en una carrera", declaró sin filtro durante la entrevista con el programa Algo Contigo.

"Su packaging está hecho desde un lugar de mucha impunidad verbal. Es gente que no tiene nada para perder. Entonces tirás y tirás, y en algún momento te podés quedar sin balas", agregó.

Rodrigo Lussich.

"Y un día quizá alguna bala te entra... si te llega a pegar un tiro aunque sea en el pie y te caés, va a haber mucha gente esperando para pegarte un tiro en la cabeza", expresó de forma contundente.

Como era de esperarse, las violentas declaraciones de Lussich generaron repercusiones. Y obviamente fue la propia Yanina quien salió a responderle.

"Yo tengo una comunidad de gente que me eligió. Vos tenés resentimiento porque no tenés una comunidad, ni seguidores. No tenés estilo. Yo tengo contenido. ¿Que me pateen la cabeza? Eso es lo que vos querés que me pase, porque me lo estás deseando. Todo tu mensaje es violento: las balas, la ametralladora, que me pateen la cabeza...", respondió indignada la angelita.

"Y lo de pan para hoy, hambre para mañana... qué equivocado que estás. Laburo las 24 horas, estoy sobrevendida. A vos te van a patear la cabeza. Fuiste a Uruguay a criticarme. Sos un cagón, criticame acá, en Socios, que te atiendo todos los días. La impunidad es que resisto archivos, no sé si vos los resistís", sumó categórica.