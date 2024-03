Soledad Silveyra preocupa por su estado de salud

Sin lugar a dudas, Soledad Silveyra es una de las personalidades más importantes del mundo el entretenimiento argentino, quien a lo largo de su carrera ha obtenido grandes éxitos a lado de Osvaldo Laport, con quien se ha vuelto a juntar para realizar la obra de teatro “La fuerza del cariño”. Sin embargo, la producción llegó a su final repentinamente por un problema de salud de la actriz que tiene preocupados a todos.

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport supieron ser una de las parejas de ficción más populares de la televisión argentina cuando interpretaron a "Clarita Ulloa" y "Guido Guevara" en la serie “Campeones de la vida”, el gran éxito que estuvo al aire entre 1999 y 2001 en Canal 13. Ahora, luego de más de 20 años, volvieron a compartir escena en la obra de teatro “La fuerza del cariño”.

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport volvieron a trabajar juntos luego de dos décadas. Foto: Instagram/ Soledad Silveyra

Sin embargo, el teatro donde se desarrollaba la obra anunció a través de sus redes sociales que se suspendía la función del domingo "por indisposición física de la Sra. Soledad Silveyra". Finalmente, decidieron dar por terminada la temporada debido al problema de salud de la actriz. "Importante: se informa que la temporada de 'La fuerza del cariño' en Multiteatro Comafi se encuentra finalizada a partir de la última función realizada", anunció la producción en su cuenta de X.

El comunicado de suspensión de la obra "La fuerza del cariño". Foto: X/ Multiteatro Comafi

Tras una serie de especulaciones en el programa “Intrusos” de América TV, revelaron lo que había ocurrido con Soledad Silveyra. "La obra seguía hasta el 31 de marzo. El tema es que hablé con uno de los productores y lo que me cuentan es que Solita se había caído en su casa, se lastimó la rótula. La verdad es que ella no puede caminar, estaba con una bota, le costaba mucho", detalló el periodista Guido Záffora, quien también compartió un audio que le había enviado la actriz.

"El tema es que tengo 20 días de reposo por el médico. La rodilla se luxó, Disefano me sacó el líquido, soy otra mujer, se me fue el dolor. Entonces yo le plantee a la producción que el lunes lo volvía a ver a Distefano. Creo que con cierto acierto decidieron levantarlo. Si tengo 20 días de reposo no tiene sentido... Pero estoy muy bien, muy tranquila, armando mi futuro", finalizó Soledad Silveyra.