Habló la supuesta tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Daniel Osvaldo y Daniela Ballester se habían convertido en una de las parejas del verano cuando en diciembre de 2023 sorprendieron al anunciar su romance. Sin embargo, tras unas semanas de noviazgo comenzaron a correr rumores sobre una supuesta separación por infidelidad. Ahora, luego de que confirmaran su ruptura, habló la supuesta tercera en discordia entre el exfutbolista y la periodista.

Luego de varias especulaciones, el martes pasado, Daniel Osvaldo utilizó sus redes sociales para confirmar su separación. “Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”. Escribió el exdeportista en sus historias de Instagram.

Daniel Osvaldo comunicó el fin de su relación con Daniela Ballester a través de sus historias de Instagram. Foto: Instagram/ Daniel Osvaldo

Luego de este anuncio de Daniel Osvaldo, surgió la figura de Florencia Pertini, quien había sido señalada en enero pasado como la amante del exjugador de Boca Juniors. Ahora, en una conversación con el medio “Revista Gente”, la mujer rompió el silencio y habló de su supuesta relación con el ex de Jimena Barón.

Ante la consulta que le realizaron con respecto a que, si había pasado algo con Daniel Osvaldo, Florencia contesto de manera contundente. "Lo que yo dije en su momento sí. No mentí en nada, ¿para qué aparte? Yo de esto no obtuve ningún beneficio. Ni siquiera soy del medio", aseguró la joven, quien semanas atrás había filtrado audios comprometedores que le habría enviado el exfutbolista.

Florencia Pertini es señalada como la tercera en discordia entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Foto: Instagram/ Florencia Pertini

Asimismo, le preguntaron si Daniel Osvaldo se había comunicado con ella en los últimos días. "No, por ahora. Pero tengo gente de prensa que me contó que me nombró. Esto es más de lo mismo, no se cuenta otra cosa de él. Pero resulta que como yo no soy del medio, no tomó trascendencia", dijo Pertini

Cabe recordar que Florencia Pertini había sido entrevistada en febrero pasado por el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, donde se refirió a su relación con Daniel Osvaldo. “No nos conocemos en persona, pero sí hablamos por redes hace un tiempito. En pandemia también estuvimos mensajeándonos”, había asegurado.

En enero pasado, Florencia Pertini había filtrado audios y chats que comprometían a Daniel Osvaldo. Instagram/ Florencia Pertini

Por otro lado, Florencia había asegurado que luego de intercambiar chats por Instagram con Daniel Osvaldo, él le pidió su número de teléfono para conversar por ese medio. “Ahí hubo algo más. Hubo intercambio de videítos”, reveló Pertini.

Finalmente, luego de mostrar los chats que mantuvo con Daniel puso en altavoz un audio del también cantante. “Acá estoy en casa, tomando un traguito. Estaba la onda, toda la onda. Vos, ¿qué onda?”, se podía escuchar decir a Osvaldo. “No hubo videollamadas, yo le mandé a él, él me mandó a mí. Hubo sexting”, cerró Pertini.