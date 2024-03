Fuerte conflicto entre dos figuras de la televisión por un reemplazo en un programa de El Trece

Carmen Barbieri se encuentra de licencia luego de ser operada por la rotura de una de sus prótesis mamaria. Actualmente, la conductora se encuentra en su casa completando su recuperación.

En este contexto, desde El Trece tuvieron que pensar en un reemplazo para la conducción de Mañanísima. Si bien en un principio fue el panelista Diego Ramos quien estuvo al mando del ciclo, un día le avisaron al actor que el Pollo Álvarez iba a tomar el lugar de Barbieri, algo que no cayó nada bien.

Diego Ramos.

Fue Yanina Latorre quien contó detalles del conflicto entre estas dos figuras. "La producción sabía hace como más de dos meses, que un día en particular Diego no iba a asistir al programa por compromisos laborales", comenzó expresando la periodista en LAM (América TV).

Pollo Álvarez.

"El día que faltaba Diego, sale un posteo en Twitter del Pollo Álvarez diciendo que a partir de mañana iba a conducir Mañanísima", agregó la panelista del ciclo de chimentos conducido por Ángel de Brito.

"Esta mañana (por ayer) Diego Ramos escribió un mensaje a la producción: '¿Hoy quién va a conducir? ¿El Pollo Álvarez o yo?'. Inmediatamente le responden desde la producción 'El Pollo Álvarez'. 'Entonces yo no voy', les contestó. Y la respuesta no fue 'no vengas'. Eso, sin duda, a Diego lo molestó", finalizó contundente.