El picante dato íntimo sobre Pablo Echarri que reveló María Eugenia Ritó

En plena entrevista con Intrusos (América), María Eugenia Ritó sorprendió a la conductora Florencia de la V al revelar un picante dato íntimo sobre Pablo Echarri, actor con el que tuvo un romance hace varios años.

Con el tono frontal que la caracteriza, María Eugenia Ritó no dudó en responder cuando le preguntaron si alguna vez salió con algún famoso. "Una vez salí con uno, pero yo no era famosa en ese momento. Yo no era conocida... con Pablo Echarri. Él estaba solo, fue en un impasse que tuvo con Natalia Oreiro", comentó la vedette y actriz.

Ante la mirada expectante de los integrantes de Intrusos, María Eugenia Ritó agregó sin filtro sobre Pablo Echarri: "¡Cómo besa! Y la tiene re linda". En ese momento, Florencia de la V retrucó impactada: "¡Por favor! No sé si quiero cargar con esa información".

Dispuesta seguir con el tema, Ritó contó cómo se conocieron con Echarri. "Yo estaba en un boliche y había un amigo en común. Él ya era famoso y se había peleado con la Oreiro, iban y venían", comentó la artista.

María Eugenia Ritó recordó un acalorado momento con Pablo Ëcharri. Foto: Captura de video América TV.

Finalmente, sobre el momento en que tuvo un momento íntimo con Pablo Echarri, María Eugenia Ritó comentó sobre lo que le propuso su amigo: "Él me dice: 'Te voy a llevar a un departamento'. Nos enfiestamos con una amiga también, nos intercambiamos. Los besos de Echarri... de novela, y lo que tiene abajo también", redobló la entrevistada.

La picante anécdota de Ritó con Echarri habrá tenido lugar hace más de dos décadas, ya que el actor tiene una relación con Nancy Duplaá desde hace más de veinte años.