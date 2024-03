Video: el Turco García se agarró a piñas con un invitado durante su programa

El Turco García se volvió viral por un violento episodio que protagonizó durante la transmisión de su programa, cuando terminó ipegándole a una persona que había convocado a su programa, Lo del Turco.

Ante la presencia de los streamers Coscu y Luquitas Rodríguez, los invitados estrella de la noche, el ex DT de Racing mostró su costado más calentón cuando el propietario de un famoso local de compra-venta de camisetas vintage le hizo un chiste sobre su esposa que le cayó pésimo.

Esta persona tuvo el mal tino de bromear con Mariela Prieto, la pareja de Claudio “Turco” García, y el exjugador de fútbol reaccionó de la peor manera: explotando a pura violencia, a las piñas, luego de revolearle un vaso de vidrio.

¿Qué fue lo que le dijeron al Turco para que estallara como pólvora? Así lo relató una de las personas que estaba siguiendo el ciclo a través de un vivo de Instagram: “En lo del Turco hay un chiste que hace el muchacho Jesús diciendo que ‘le atrae la mujer del Turco’. Cuestión que el chico de Camisetas Nanni empezó a hacerse el canchero y le repitió tres o cuatro veces que Jesús quería tener relaciones con su mujer”.

“El Turco lo invitó a pelear... el de Camisetas Nani se paró y lo empujó. El Turco se hizo para atrás, lo empujó, el dueño del local tiró dos manos y ahí el Turco demostró todo lo que sabe de boxeo, porque le dio dos piñas certeras”, cerró este usuario, cuyo audio terminó haciéndose viral en Twitter.

El relato de Luquitas Rodríguez, testigo de la agarrada a piñas

Luego, Luquitas Rodríguez completó la escena ante sus seguidores: “El de Camisetas Nanni estaba tirando de la soga, quizás sin saberlo. Y le dice ´encima este te quiere coger a tu mujer´… Y el Turco García se enoja, primero decide tirarle un vaso de agua, no recurre a la violencia”

“Ahí hubo una meseta y la mesa percibió que un límite se había cruzado. Creo que Camisetas Nanni vuelve a hacer un comentario y el Turco decide tirarle el vaso vacío y Camisetas se para, lo va a buscar y ahí es donde el Turco redobla la apuesta. Se levanta y lo va a buscar. Me di cuenta de que era una situación de piñas”, avanzó Luquitas, con la intervención de Coscu.

La previa del programa de Turco García que terminó a las piñas.

Y cerró: “Ahí entendí que no había límites, lo que atino es mirar para todos lados, El Turco lo vi en rojo, no me lo esperaba, no había chance de un llamado a la reflexión”.