Kate Winslet contó por qué no deja que la gente hable sobre su peso

Kate Winslet, conocida por su papel protagónico en "Titanic" pero también una de las caras más reconocidas de Hollywood, enfrentó a lo largo de su carrera diversas opiniones sobre su cuerpo. Si bien ella siempre fue abierta sobre su lucha contra la imagen corporal, en una reciente entrevista con The New York Times, Winslet reveló que no permite que la gente hable sobre su peso, ni siquiera para elogiarla.

“Nunca le conté a nadie sobre esto. Porque adivina qué: la gente en el mundo que te rodea dice: ‘¡Oye, te ves genial! ¡Perdiste peso!’. Así que incluso el elogio por verse bien está relacionado con el peso. Y eso es algo de lo que no dejaré que la gente hable. Si lo hacen, los detengo inmediatamente”, dijo en la entrevista.

Kate Winslet fue terminante respecto a los comentarios sobre su peso

Winslet explicó que su decisión de no hablar sobre su peso se basa en su deseo de ser un modelo positivo para las actrices jóvenes: "Ahora las mujeres jóvenes nacen con voz. Tienen voz, están aprendiendo a aferrarse a ella, se defienden. Saben que importan. Cuentan para algo. Juntas son geniales. Creo que es un momento emocionante para que las actrices más jóvenes entren en una industria como ésta, que es enorme. Pero sentirse sostenido, apoyado y nutrido ha cambiado mucho. Es maravilloso”, dijo la ganadora del Oscar.

Las críticas a lo largo de su carrera a Kate Winslet

Tras el éxito de Titanic, Kate Winslet se vio envuelta en una ola de críticas despiadadas. Si bien las nuevas generaciones de actrices le brindaron una renovada confianza, también aseguró que le hicieron sentir cierta nostalgia por no haber respondido a ese odio de la manera que ella hubiera deseado.

Kate Winslet en Titanic

“Habría dicho: ‘No te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descubriendo, soy muy insegura, estoy aterrorizada, no me lo pongas más difícil de lo que ya es”, concluyó la actriz.