Jesica Cirio fue categórica ante el último rumor que se filtró sobre su intimidad

Jesica Cirio decidió alejarse de la exposición mediática luego de su escandalosa separación de Martín Insaurralde a mediados del año pasado. Tras decidir abandonar la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), poco se supo sobre su vida privada. Además, hay que agregar lo afectada que se vio su imagen luego de la polémica que protagonizó su exmarido junto a la modelo Sofía Clerici durante unas lujosas vacaciones en Marbella.

La única pista que se conoció sobre su intimidad fue una foto de quien sería su nueva pareja. La modelo se la vio acompañada de este hombre durante el casamiento de un productor de Telefe.

Cirio junto a Insaurralde.

En este contexto, comenzaron a surgir rumores de un posible casamiento. “¿El domingo festeja su cumpleaños y parece que se casa?", informó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Jesica tenía planes personales para este año, por eso dejó la Peña, se viene casamiento y también baby", aseguró de forma categórica Paula Varela sobre la intención de Cirio de tener otro hijo. "Ya congeló óvulos en Argentina y me dijo que no ya, pero viene un baby con esta pareja. Está muy feliz", expresó.

Ante las repercusiones de la noticia, fue la propia modelo quien negó rotundamente los trascendidos. "No me caso, festejo el cumpleaños el domingo", explicó en diálogo con el sitio Teleshow. "Voy a festejar en mi casa con familiares y amigos", agregó, dejando en claro que de momento no está en sus planes formalizar.