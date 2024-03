Tras la baja de Jésica Cirio, Diego Leuco reveló quién es la popular conductora que lo acompañará en La Peña de Morfi

A mediados de febrero, Jésica Cirio oficializó su baja de La Peña de Morfi (Telefe) a través de un comunicado desde sus redes sociales. En medio de una serie de especulaciones sobre la salida de la modelo del clásico programa de los domingos, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes para acompañar a Diego Leuco en la conducción. Y ahora, el periodista confirmó que su compañera de ciclo será una figura muy querida por el público, Lizy Tagliani.

Consultdo por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Leuco precisó la fecha del comienzo de la nueva temporada de La Peña de Morfi, con la incorporación de Tagliani. "Arranca La Peña a mediados de abril con Lizy. Re feliz, Lizy la rompe toda, la gente la ama", anticipó el conductor.

Sobre una posible competencia por temas de cartel, Diego Leuco aclaró sobre su charla con Lizy Tagliani: "Nos conocimos el otro día y, la verdad, tenemos una energía muy parecida, y los dos priorizamos el programa".

Además, Leuco enfatizó sobre La Peña de Morfi: "Lo lindo que tiene ese programa es que es muy de adentro, muy de familia, de contar lo que te pasa, de las emociones, de cantar, de comer, que son todas cosas que uno hace con el alma".

Lizy Tagliani se suma a la conducción de La Peña de Morfi. Foto: Captura de video Telefe.

Por su parte, Lizy Tagliani explicó en otro móvil paral el mencionado ciclo de espectáculos qué significa para ella sumarse a La Peña de Morfi. "A mí este trabajo me encanta y lo necesito, es trabajo y sé que me llamaron por mi capacidad y eso no me averguenza, me siento capaz. Lo que sí quiero aclarar, aunque me lo merezco porque soy muy trabajadora desde pequeña, es que no me gusta que gente que conozco se entere de cosas por atrás. Por eso hablé con ella", comentó la conductora y humorista sobre su vínculo con Jésica Cirio.

Sobre su charla con la modelo, Tagliani comentó: "Yo le hablé a Jesica y ella me dijo que había algunos rumores dando vueltas de que yo podría reemplazarla. Esto fue antes de que a mí me llegara una propuesta. Ella me dijo ‘me encantaría que seas vos y voy a hacer fuerza para que así sea’. Yo creo que ella ha sido un pilar importante en la decisión de que sea yo la que conduzca".