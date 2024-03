Marcelo Longobardi sepultó a Eduardo Feinmann: "No soy chupamedias del..."

Marcelo Longobardi cargó contra Eduardo Feinmann durante su último editorial de su programa radial en Radio Rivadavia. El periodista tildó a su colega de "chupamedias" del gobierno.

Durante su alocución habló de los periodistas que "hacen muy bien ese trabajo, del populismo periodístico". En ese sentido, cuestionó la lógica de la política argentina: "Si no te gusta la señora Kirchner, como no me gusta a mí, y nunca fui amigable con los Kirchner, pues tenés que ser amigable con Milei, ¿no? Y si no sos amigable con Milei, entonces son un hijo de tu madre", opinó Longobardi. "Esa lógica binaria, primitiva, no me va", agregó.

Luego, apuntó contra sus colegas: "No estoy acá para hacer de chupamedias ni de exégeta del Gobierno ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan LN+ o escúchenlo a Feinmann, que a eso se dedican. No es mi caso, ni lo va a ser", expresó contundente.

Eduardo Feinmann.

Longobardi también envió un categórico mensaje al ministro de Economía, Luis Caputo: "El país no es un banco. Esto no es el Deutsche Bank ni el City, esto es un país", subrayó, para luego alertar: "El Gobierno se encamina a un inconveniente".