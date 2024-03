La revelación de Romina Uhrig de Gran Hermano luego de ser imputada por lavado de dinero

Romina Uhrig y su exmarido Walter Festa fueron imputados este viernes por lavado de dinero. La ex Gran Hermano y el ex intendente de Moreno son investigados por los fiscales Mariela Labozzeta y Leonardo Filippini. Las propiedades que habrían adquirido juntos están en la mira de la Justicia Federal de Morón.

Ahora, fue la propia Uhrig quien realizó un descargo: "Yo estoy en la misma situación que ustedes, me enteré ayer y, por mi parte, está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila, lo único que lavé en mi vida fue ropa. Así que, nada, estoy tranquila, el tema es que quieras o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, esto te caga", expresó en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV).

Romina Uhrig.

"Lo único que me pone muy mal es eso, que me complica lo laboral, porque hoy yo estoy sola con mis nenas, separada y necesito laburar y esto me caga. Hasta que se aclare todo…pero bueno", agregó.

"Ojalá que termine pronto, porque si vos decís, sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta, pero cuando sacan mentiras y te quieren ensuciar, es otra cosa", comentó para finalizar.

Recordemos que la justicia le pidió un informe detallado a la AFIP y al Registro de la Propiedad inmueble por una serie de propiedades que supuestamente fueron compradas por el matrimonio.