La picante respuesta de Mirtha Legrand cuando le preguntaron por Yago Lange, el novio de Juana Viale

Hace algunas semanas, Juana Viale sorprendió al blanquear su romance con Yago Lange, el hijo del medallista olímpico Santiago Lange. Desde sus redes sociales, la conductora compartió una foto súper romántica junto al ambientalista. "Normales juntos", expresó Junita sumando un emoji de un corazón.

En este feliz contexto amoroso de Juanita, fue Mirtha Legrand quien se refirió al nuevo noviazgo de su nieta. Fiel a su estilo, fue sincera y contundente.

"¿Conoció a Yago, el novio de Juanita?", le consultaron a La Chiqui. La respuesta, fue sorpresiva: "No".

Mirtha junto a Juanita.

"¿Lo invitaría a su mesa? Es un atleta olímpico", le preguntaron. Sin embargo, Mirtha no se guardó nada: "No, no, porque no sé qué hace tampoco, no sé cuál es su actividad".

Recordemos que los rumores apuntaban a una reconciliación con Agustin Goldenhornar, de quien se separó a comienzos de 2023, tras más de cuatro años de relación. Pero no fue así.

Yago Lange es un joven ambientalista. Se conocen con la conductora desde hace tiempo por su pasión por la lucha por el medio ambiente. Compartieron un viaje en el sur de Chile y también viajaron a Chubut para pedir por la limpieza de las playas de Península de Valdez.